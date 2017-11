10ª Campanha de Doação de Sangue em Araxá – Participe!

O Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente em 25 de novembro no Brasil, a data, além de homenagear as pessoas que reservam um tempinho do seu dia para doar sangue também tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de doar sangue e Médula Óssea.

Os doadores voluntários de Araxá estarão ajudando a aumentar o estoque de sangue do Hemocentro de Uberaba, responsável pelo abastecimento em Araxá e toda região. Outro fator importante é que neste período de festas e férias os estoques sofrem baixas diante da dificuldade em encontrar doadores.

A Associação de Doadores de Sangue de Araxá (Sangue Bom), o Hospital Casa Do Caminho, o Hospital Dom Bosco, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, secretaria de saúde de Araxá e o Uniaraxa, com parceria com o Hemocentro de Uberaba-MG, convida a todos para campanha de doação de sangue pelo 10°ano consecutivo em Araxá.

A Campanha acontecerá no Uniaraxa na próxima sexta (1º de dezembro), na ala do curso de Fisioterapia, a partir das 8h. Serão distribuídas até 120 fichas para doadores interessados.

Pré-requisitos para doar sangue

Para doar sangue uma pessoa deve ter e estar com boa saúde,

Dormir bem na noite anterior à doação;

Ter idade entre 18 e 64 anos;

Pesar acima de 50 Kg;

Não ter tido hepatite após os 10 anos de idade;

Não estar gripado, resfriado, com febre ou diarreia;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não ser usuário de drogas;

Não apresentar ferimento ainda não cicatrizado;

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

Não estar grávida ou em período de amamentação. (Após o parto normal, é necessário aguardar três meses e, após cesárea, seis meses para doação de sangue).

Não ter sido submetido a exame de endoscopia ou broncoscopia nos últimos 12 meses;

Não ter feito tatuagem, sobrancelha (definitiva, micropigmentação), nos últimos 12 meses;

Não ter sido vacinado contra gripe a menos de 30 dias.

Não estar em jejum. Alimente-se antes da doação.

Outras condiçõesde que podem impedir a doação serão avaliadas duarente o processo de triagem. Um médico vai realizar uma entrevista com perguntas de caráter pessoal e íntimo, e todas as informações prestadas serão mantidas em rigoroso sigilo.

A entrevista inicial é importante, pois existem condições, como sorologia positiva para HIV, que podem ser transmitidas pelo sangue e que pode não ser identificada dentro do período chamado “janela imunológica” (os primeiros meses após infecção com o vírus).

​É necessário apresentar, no ato da doação, documento original com foto – Carteira de Identidade, de Trabalho, Profissional, Conselho de Classe ou Certificado de Reservista.

Doar Sangue é um ato de vida. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Seja um doador!