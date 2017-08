17º Dançaraxá começa na próxima semana!

O Dançaraxá 2017 chega aos seus 17 anos de realização como um dos maiores festivais competitivos de dança de todo país, uma referência para diversas escolas e grupos de várias regiões do Brasil.

O evento acontecerá de 11 a 14 de agosto, a partir das 19 horas – nos dias 12 e 13 também haverá sessões a partir das 14h30 – no Centro Cultural do Sesc/Araxá MG. O ingresso poderá ser adquirido na bilheteria do local. A entrada é gratuita e livre para todos. O evento também solicita a doação voluntária de 1 litro de óleo, que será doado para as entidades beneficentes da cidade.

São esperados mais de 1.700 dançarinos que apresentarão aproximadamente 375 coreografias e ainda, centenas de acompanhantes advindos de 37 cidades de Minas Gerais e de outras regiões do país. Estes dançarinos, que geralmente vêm acompanhados por familiares, geram uma grande movimentação na cidade, aumentando o fluxo de turistas em hotéis, bares e restaurantes, movimentando também o comércio de Araxá.

O público poderá prestigiar ainda o Espetáculo Resiliência da coreógrafa Yasmim Araújo e com o dançarino cadeirante Thiago Mota que mostra, entre cenas da realidade, o quanto um ser pode se tornar forte suficiente para estar à frente de seus problemas, desde de que esteja preparado para enfrentá-los com autocontrole e equilíbrio.

Os dançarinos competidores serão avaliados por um corpo de jurados altamente qualificado e de renome internacional, como a Marcella Gozzi, Marcela Rosa, Suely Machado, Alexandre Snoop e Danielle Pavam. As premiações em dinheiro serão divididas por Prêmio de Melhor Grupo (R$ 4.000,00); Prêmio Melhor Bailarino (R$ 1.000,00); Prêmio Melhor Bailarina (R$ 1.000,00); e Prêmio Coreografia Destaque (R$500,00).

O festival tem objetivo promover o intercâmbio entre os grupos participantes, propiciando o treinamento e a capacitação de bailarinos contribuindo para aperfeiçoamento técnico e profissionalização, bem como a reflexão constante da atividade por meio de oficinas gratuitas, fóruns e mesas temáticas. O projeto também promove a diversidade cultural da arte da dança, contemplando várias modalidades, como ballet clássico, ballet clássico de repertório, jazz, moderno, sapateado, danças urbanas, estilo livre e contemporâneo, para todas as faixas etárias.

O 17º Dançaraxá – Festival Competitivo de Dança é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal, conta com o patrocínio máster da CBMM, patrocínio da Fundação Rio Branco, apoio da TV Integração, Uniaraxá e Secretaria Municipal de Saúde, e com promoção da Elaine Academia.

Mais informações sobre o evento e a programação detalhada das apresentações podem ser acessadas pelo site: www.dancaraxa.art.br