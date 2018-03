Licitação para construção da Vila do Artesanato já tem data marcada

A licitação para definir a construção da Vila do Artesanato está agendada para o dia 23 de março de 2018, às 10h, na modalidade “Licitação Modo de Disputa Fechado”. O edital está disponível no site da Codemig e o andamento do projeto tem sido acompanhado de perto pelo deputado Bosco que esteve na empresa em fevereiro para conhecer o projeto da Vila.

A Vila do Artesanato será construída por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O empreendimento será estabelecido próximo ao Grande Hotel, principal patrimônio turístico de Araxá, e reunirá artesãos de diversas especialidades regionais, como tecelagem, escultura, bordados e alimentos, dinamizando a produção local. A previsão é concluir as obras até o fim de 2018, com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões, oriundos da Codemig.

O objetivo do espaço é fomentar e fortalecer a produção e comercialização do artesanato regional, buscando alavancar seu reconhecimento e participação no turismo e na economia regional. O empreendimento contribuirá para a valorização e preservação das diversas manifestações culturais locais, oferecendo ao artesão de Araxá e região um local de promoção de seu ofício. O moderno ambiente também terá local adequado para eventos e shows musicais, além de um centro de informações ao visitante.

O modelo de gestão da Vila está sendo definido juntamente com os artesãos, a fim de que a Vila do Artesanato seja dinâmica, vibrante e autossustentável, identificada com a cidade, de modo a reforçar sua atratividade turística.