37º BPM e parceiros encerram com sucesso a Semana Nacional do Trânsito em Araxá

No período de 18 a 25 de setembro é comemorada em todo o país a Semana Nacional de Trânsito, que este ano teve como tema: “Década mundial de ações para a segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. Diversas ações foram realizadas em Araxá, graças à parceria das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura Municipal de Araxá, ASTRAN, Sest/Senat, Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ciclo Araxá e demais parceiros da Agenda Comum Intersetorial.

Uma carreata marcou a abertura das atividades, sendo ao longo da semana, realizadas palestras em várias escolas, em empresas, bem como aos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação; blitzes de trânsito educativas com distribuição de material informativo; um mutirão de vistoria e emplacamento de veículos; a transitolândia que foi aberta às crianças e apresentação da peça teatral “Alice no país do Trânsito”. No estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim foi montada uma estrutura de atendimento ao cidadão, composta pela Unidade Móvel da Polícia Civil, que atuou como Delegacia de Trânsito, pela Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, onde foram lavrados boletins de ocorrências, além da participação do Sest/Senat e Corpo de Bombeiros que repassaram informações importantes à comunidade.

A solenidade de encerramento foi realizada na manhã de hoje, 23 de setembro, no auditório do 37ºBPM e contou com a participação de todos os parceiros que socializaram a iniciativa de criação do “Núcleo de Intervenção para Segurança do Trânsito em Araxá”, projeto este que objetiva discutir os problemas afetos ao trânsito, propor soluções, realizar diagnósticos e desenvolver ações integradas que promovam a segurança viária em Araxá.

Finalizando a Semana Nacional do Trânsito, convidamos todos a participarem do passeio ciclístico que será realizado amanhã, 24/09, com saída do Estádio Fausto Alvim às 09h, sentido ao Barreiro, ação esta que envolve toda a comunidade numa mobilização que fortalece o clamor social por um trânsito mais seguro.