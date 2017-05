37º BPM realiza Jantar Dançante em comemoração ao Dia das Mães

No dia 19 de maio de 2017, o 37º BPM, realizou o 15º Jantar Dançante em comemoração ao Dia das Mães. A festa já é tradicional no calendário de atividades da Unidade e contou com a presença de policiais militares e suas famílias, além de convidados e parceiros da Polícia Militar.

O evento foi animado pela banda “Os Arachás” e pelo cantor “Tarcísio Moura”, e contou com um delicioso buffet que agradou a todos. Foi realizado ainda um sorteio de brindes aos convidados e uma homenagem às mães com a entrega de uma rosa.

O comandante do 37ºBPM, Ten Cel Fernando Marcos dos Reis agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância do evento para integração da Polícia Militar e a sociedade.