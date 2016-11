No dia 19 de novembro foi realizado no pátio do 37º BPM, uma solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira.

O evento contou com a presença de Policiais e Bombeiros Militares, Guarda Civil Municipal de Araxá, escoteiros e comunidade.

Durante a solenidade foi realizada a incineração de bandeiras inservíveis, momento em que o efetivo militar e civis presentes prestaram sua homenagem a um dos mais conhecidos e respeitados símbolos nacionais.