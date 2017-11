Abertas as inscrições para o programa Casa do Pequeno Jardineiro

O programa Casa do Pequeno Jardineiro – Projeto: Semear Cidadania – já está com as inscrições abertas para formação da primeira turma de 2018. O prazo será até sexta-feira (8,) e privilegia adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 17 anos, e que estejam regularmente matriculados e frequentes na rede de ensino. A inscrição deve ser feita das 7h30 às 18h, na sede da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, situada na Avenida Ananias Teixeira, n° 10 (bairro Santa Rita).

A iniciativa visa a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e a inclusão social por meio da educação ambiental, que promove um trabalho educativo, preventivo de aprendizagem e a profissionalização de adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social. As atividades de projeto socioambiental focam também nas técnicas de manejo do solo e plantio, conservação de jardins e paisagismo, com o suporte de psicólogo, assistente social, supervisores, educadores ambientais e o apoio de estagiários dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).

A diretora pedagógica do projeto, Edna Resende Campos, destaca que o Pequeno Jardineiro desenvolve habilidades para o bom convívio social e familiar. “O projeto é socioeducativo e também socioambiental. Nosso objetivo é a profissionalização dos adolescentes, e tudo é muito gratificante. Percebemos uma grande melhora na conduta dos alunos, tanto na auto-estima, como no relacionamento com a família”, avalia a diretora pedagógica.