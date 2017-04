Acia promove reunião para discutir segurança pública em Araxá

Foi realizada no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá – Acia, uma reunião que discutiu sobre a segurança pública na cidade. O evento aconteceu na noite desta terça-feira (28) e contou com a presença de cerca de 120 pessoas, entre lideranças empresariais, políticas, autoridades civis e militares, representantes de classe e convidados.

A mesa de debate foi formada pelo Presidente da Acia, Emílio Neumann; o Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni; o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Fernando Reis; o Juiz de Direito da Vara Criminal, Renato Zupo; e o Delegado Regional da Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler.

O evento foi promovido pela Acia, devido à necessidade de buscar soluções para combater a onda de crimes contra o patrimônio em Araxá. “Nós entendemos que os comerciantes estavam motivados a achar uma solução para a recente onda de assaltos na região central, por isso sentimos a necessidade de convocar esta reunião”, informou o presidente da Acia, Emílio Neumann.

No decorrer do encontro, o Tenente-Coronel Fernando Reis mostrou os números de ocorrências em Araxá e ressaltou que o crescimento da cidade, é um dos vários fatores para a onda de assaltos. “Nós percebemos que as pessoas estão incomodadas com os crimes, principalmente na região central da cidade, e nós da Polícia Militar também estamos incomodados, e estamos agindo em função disso. Temos ações que achamos ser necessárias para mudar esse quadro, entre elas, a criação de uma Rede de Proteção com reuniões periódicas, para repassar informações, vistoriar os estabelecimentos e sugerir o que pode ser melhorado, entre outros pontos. Além disso, colocamos uma viatura que já está atendendo o setor bancário e comercial da cidade de forma fixa, interagindo com o videomonitoramento e abordando pessoas suspeitas, entre outras ações”, afirmou.

Em seu discurso, o Delegado Regional, Vitor Hugo ressaltou que o efetivo da Polícia Civil está totalmente empenhado na investigação dos crimes. “A Polícia Civil não faz ronda, nós atuamos após a ocorrência do crime, com a investigação para achar os autores, realizar as prisão e encaminhar o inquérito. Nosso índice de apuração de crimes contra o patrimônio em Araxá gira em torno de 80%, e de crimes de homicídios, gira em torno de 100%”, afirmou o delegado.

O Secretário Municipal Élvio Bertoni, ressaltou que o município está em parceria com órgãos responsáveis diretamente em manter a segurança. “Nós estamos trabalhando junto com as polícias com diversas ações, além do repasse de verbas que são destinadas especificamente para a segurança em Araxá”, disse.

De acordo com o Juiz Renato Zupo, cada um precisa fazer sua parte para diminuir os índices de criminalidade. “As pessoas precisam ter consciência dos seus atos, a polícia não tem condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, a comunidade também precisa fazer sua parte. Também afirmou que é possível termos uma parceria público-privada para ampliar a vigilância patrimonial, ampliar o número de viaturas, e terceirizar esse serviço”, ressaltou.

Segundo Emílio Neumann, ao final da reunião foram definidas ações que serão tomadas em conjunto com as partes interessadas. “Nós vamos montar uma Rede de Comércio Protegido, junto com a Polícia Militar. Vamos esclarecer as pessoas para que cada um faça a sua parte, como por exemplo, verificar as trancas ao sair de casa, não andar com celular aparecendo no bolso de trás, não deixar o carro aberto, entre outras atitudes que devem ser tomadas. Além disso, a principal boa notícia é que o poder executivo liberou para que o secretário de Segurança faça um projeto de criação da Guarda Municipal, se isso for efetivado, não vai resolver todo o problema, mas já vai amenizar bastante. Outro ponto é que estamos estudando a possibilidade de interligar as câmeras externas dentro do sistema de segurança que já existe no município”, concluiu o presidente da Acia.