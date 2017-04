Administração Municipal realiza melhorias nas estradas vicinais

A Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, realiza um importante serviço em prol do setor rural de Araxá com destaque para as melhorias nas estradas vicinais. Há mais de três meses como secretário municipal, Alexandre Carneiro de Paula apresentou um balanço das principais atividades realizadas durante esse período.

O secretário relatou que a primeira ação promovida foi fazer um levantamento referente ao maquinário já existente. “E, assim fizemos quando entramos aqui no dia 6 de janeiro. Colocamos duas máquinas trabalhando e três caminhões, agora fizemos uma parceria com a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá e estamos alocando algumas máquinas da Ampla para fazer um atendimento ainda melhor nas estradas vicinais”, revela Alexandre.

Segundo ele, a secretaria sempre busca fazer um serviço de qualidade para atender os produtores rurais que dependem das estradas vicinais. “Nós já arrumamos a estrada que segue sentido Argenita até no nosso município, a estrada do Morro da Mesa já concluímos 95% de sua recuperação, agora estamos vindo descendo sentido balança. Temos também um rolo, um pipa, um patrol e dois caminhões trabalhando na estrada do Mourão Rachado. Ela foi recuperada há dois anos e, agora estamos com a manutenção”, detalha.

Alexandre também relata que a Secretaria de Desenvolvimento Rural já está com ações em outras estradas vicinais de acesso ao município. “Fizemos na estrada da Antinha uma boa recuperação que estava necessitando e atendendo reivindicação dos moradores. Trabalhamos também na estrada da região do Marmelo e entramos com máquinas na região do Córrego do Sal. Vamos para a estrada da Copasa, sentido Pirapetinga, que é uma demanda que está sendo muito solicitada por quem passa ali na região”, destaca o secretário.

Com todo esse trabalho realizado, Alexandre enfatiza a importância que a Administração Municipal concede principalmente para a atuação do homem do campo. “Por exemplo, na região do Marmelo temos uma região de plantação de mais de 2,5 mil hectares, está saindo, em média, de 18 a 20 carretas, de 35 a 40 mil quilos de milho para ser enlatado. Então, para você ver que temos que ter um carinho especial com todas as estradas”, conta Alexandre.

Frigorífico Municipal

Em relação ao tema, o secretário reafirma que a Prefeitura de Araxá trabalha com seriedade para viabilizar a reabertura do Frigorífico Municipal, trabalho este iniciado com Johnny Nolli Júnior, ex-secretário de Desenvolvimento Rural. “O frigorífico será reaberto via Serviço de Inspeção Municipal (SIM) enquanto aguardamos a liberação do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Já temos aqui o médico veterinário e o fiscal de alimentos, agora falta reincorporar os funcionários dentro do quadro do SIM. O frigorífico deverá reabrir suas portas nos próximos noventa dias. Este é o prazo estipulado pelo prefeito Aracely de Paula”, afirma o secretário.

De acordo com Alexandre, faltam poucos detalhes para a reabertura do frigorífico em Araxá. O secretário reitera que está recebendo total apoio do prefeito Aracely de Paula para viabilizar outras ações que ele considera importantes para o agronegócio de Araxá envolvendo os produtores de pequeno, médio e grande porte do município.