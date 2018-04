Adolescente de apenas 15 anos é apreendido com mais de 30 pedras de crack

Na madrugada de hoje (4), durante patrulhamento pela rua Jason Armando de Paula, bairro Bom Jesus, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por suspeita de tráfico de drogas.

O garoto (15 anos) foi visto perto de uma casa e tentou engolir algo. Ele foi abordado e os policiais evitaram que ele dispensasse 33 pedras de crack.

Com o adolescente foi encontrada certa quantia em dinheiro, momento em que ele relatou que havia mais dinheiro em sua casa e uma bucha de maconha. O valor e a quantia de maconha foram apreendidos na presença da mãe do menor.

O proprietário do imóvel, A.M. (31 anos) também foi preso por envolvimento com o tráfico, uma vez que empresta sua casa para que traficantes comercializem a droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente de 15 anos por envolvimento com o tráfico e voz de prisão ao proprietário da casa. Ressalta-se que o adolescente já foi apreendido em outras oportunidades por crime análogo ao tráfico de drogas.