Aeroporto registra aumento de passageiros e aeronaves

O Aeroporto Romeu Zema, ligado a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, registrou aumento de 35% da demanda de passageiros e aeronaves no primeiro bimestre deste ano. Atualmente com serviço das empresas Azul, que opera às segundas e sextas, e Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo (Pirma) da Codemig, que opera todos os dias de semana, o aeroporto estabelece conexão com mais de 80 cidades brasileiras.

De acordo com o administrador do aeroporto, Fabiano Cota, é realizada uma média diária de 10 voos, entre embarque e desembarque de comerciais e executivos.

“O ano de 2016 foi muito ruim em questão de demanda de usuários do aeroporto, caiu muito o movimento de passageiros e aeronaves. Isso foi em âmbito nacional. Agora, nos dois primeiros meses de 2017 começamos a registrar uma melhora na demanda de passageiros, pousos e decolagens. Em comparação aos dois primeiros meses do ano passado, tivemos um aumento de 35%. Além dos voos comerciais, temos os voos executivos, que aumentaram muito a demanda do aeroporto”, disse.

Equipado desde a década de 1990 com características que o tornam referência, o aeroporto dispõe de balizamento (iluminação da pista), farol rotativo, estação meteorológica, canal de inspeção de raio-X e detector de metal e serviço de combate a incêndio. Fabiano Cota destaca, ainda, que os voos comerciais ocorrem até às 19h, mas o aeroporto funciona 24h para atender quaisquer demandas executivas.

“Em Minas, temos 80 aeroportos públicos e só nove são homologados a operar por instrumentos e estão na rota dos voos comercias. Araxá está nesta lista e se destaca a níveis de estado e nacional por questões de infraestrutura e característica operacional”, acrescentou o administrador.

PAINEL DE VOOS

A Azul opera com um modelo bimotor ATR72-600 com capacidade de 70 assentos. Os voos são todos para Belo Horizonte com partida de Araxá às 9h35 na segunda-feira, e às 18h50 na sexta-feira. O pouso ocorre no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Para o embarque em Belo Horizonte, os horários de segunda-feira são 8h pela Azul (Confins), e 15h10 pela Pirma (Pampulha). Terças, quarta e quintas, os voos diários da Prima decolam, respectivamente, às 11h45, 10h10 e 11h30 (escala em Divinópolis). Na sexta-feira, os passageiros da Azul embarcam às 16h (escala em Uberaba), e os da Pirma saem às 15h20 e 16h.

Os voos do Pirma são uma realidade desde outubro de 2016, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop). Com um monomotor turboélice, modelo Caravan, são ofertados 10 assentos por viagem. Os embarques em Araxá ocorrem às 7h45 de segunda-feira, 13h de terça-feira, 11h35 de quarta-feira, 13h20 de quinta-feira, e 09h05 de sexta-feira. Os pousos ocorrem no Aeroporto da Pampulha.

O aeroporto funciona na Avenida Olavo Drumont, 2100. Os telefones para mais informações são: 3664-5489 ou 3662-7600.