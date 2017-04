Agentes do SESC realizam palestra no 37ºBPM dentro das ações da Semana de Saúde 2017

“Depressão é frescura”. Você já deve ter escutado essa e outras afirmações carregadas de preconceito e descaso. No entanto, a doença considerada o “mal do século” só avança e já atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo e levou 788 mil indivíduos ao suicídio. Os dados são da Organização Mundial da Saúde que, acompanhando essa realidade, definiu a depressão como tema da campanha do Dia Mundial da Saúde (7/4) deste ano.

Na manhã do dia 04 de abril de 2017, durante o treinamento extensivo semanal, dois agentes do SESC Araxá ministraram uma Palestra sobre saúde mental e o bem estar social.

Estavam presentes o Comandante do 37º BPM Tenente Coronel Fernando, o Sub Comandante Major Fagundes, Oficiais e Praças da Unidade, num total de 43 militares.

A palestra foi ministrada em dois tempos, sendo que um foi realizado no auditório do 37º BPM e o outro na pista de corrida. A parte teórica foi muito produtiva, versando sobre o stress, a depressão e mau humor, sensações estas que, na atualidade, vêm incomodando a população de um modo em geral, não sendo diferente do que vem acontecendo na classe militar em todo o país. Várias perguntas foram geradas pelos militares, as quais foram sanadas com satisfação pelos profissionais ministrantes. Durante a palestra foi mostrado também um vídeo sobre a depressão.

Já na atividade prática foi mostrado como podemos evitar e ou mesmo diminuir, realizando exercícios que vão ajudar a combater o stress, a depressão e o mau humor e lembrando que, nesses casos, sempre é bom o acompanhamento médico desde o início do tratamento.