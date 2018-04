Alunos da rede municipal participam do projeto Cientistas do Cerrado

Os alunos da rede municipal de educação participaram do lançamento da edição 2018 do projeto Cientistas do Cerrado. O evento, que aconteceu na última sexta-feira, 6, no Teatro municipal, contou com apresentações dos destaques da edição anterior e da Escola Municipal de Música Mastro Elias Porfírio de Azevedo. As atividades deste ano serão realizadas por estudantes e professores do 4º ano da rede municipal, estadual e particular do município. A premiação com kits escolares para os melhores trabalhos deverá ocorrer em novembro.

Os eixos temáticos desenvolvidos em 2018 são: biodiversidade do cerrado, ameaças à biodiversidade do cerrado, conservação da biodiversidade do cerrado e as riquezas de Araxá. O assistente de serviços de Meio Ambiente da CBMM, Aloísio Leandro da Silva, detalha que os alunos poderão concorrer com redação, prosa, redação poema, panfletos, paródias e desenhos. “A empresa desenvolve esse projeto desde 1992 e temos um acumulado de 67 mil pessoas envolvidas desde o início até os dias atuais. As crianças são um elo de comunicação com o restante da comunidade, entendemos que através delas o conhecimento é multiplicado”, destaca Aloísio.

A participação em oficinas, palestras e as visitas monitoradas são a matéria-prima para os trabalhos que serão desenvolvidos. O otimismo com a participação da rede municipal é evidenciado pela secretária de Educação, Gessy Glória Lemos. Em 2017, os alunos e professores da rede municipal faturaram 14 prêmios. “Esse projeto é muito importante, pois os alunos pesquisarão, terão iniciativa de compor o trabalho e farão alguns trabalhos em equipe. Por outro lado, esse projeto ultrapassa os muros das escolas com visitas a monumentos e ao Complexo do Grande Hotel. Esses trabalhos entusiasmam os nossos alunos, que passam a escrever e se interessar pelo ensino dentro das nossas unidades”, afirma a secretária.