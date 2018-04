Alunos do Pequeno Jardineiro participam de curso de capacitação

Currículo e postura em entrevista foram abordados para facilitar acesso ao primeiro emprego.

Os alunos do Pequeno Jardineiro tiveram, na tarde desta quinta-feira (5), a oportunidade de incrementar o aprendizado profissional com o curso de capacitação “O jovem e o mercado de trabalho”. Foram 50 vagas para interessados em aprender a elaborar currículo e se portar em entrevista de trabalho. O objetivo é estimular e aproximar os alunos de 14 e 17 anos, matriculados e frequentando o ensino regular, do primeiro emprego.

A oportunidade foi ofertada através da parceria que a Prefeitura Municipal de Araxá firmou entre as secretarias de Ação e Promoção Social e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, através, respectivamente, do programa federal Acess Suas e do Sistema Nacional de Emprego (SINE), com a empresa Desenvolve Aprimoramento Profissional. A titular é a consultora em Gestão Empresarial Gisely Oliveira.

A coordenadora do Acess Suas, Edelzi Gomes destaca que o programa Pequeno Jardineiro já promove um trabalho de inclusão social preventivo e profissionalizante para adolescentes por meio da Educação Ambiental, onde as mudas produzidas no projeto são doadas para a população e plantadas em diversos locais da cidade.

“O Projeto Semear Cidadania, desenvolvido no Pequeno Jardineiro, utiliza da educação ambiental, do desenvolvimento no convívio social e familiar, trabalhando conduta e ética para proporcionar aos alunos uma facilidade maior na busca do pequeno emprego. Esse curso realizado em parceria com a Desenvolve é fundamental e agrega muito ao que já é realizado”, afirmou a coordenadora.

Após ser realizada no ano passado na sede da Associação Comercial e Industrial de Araxá (ACIA), a capacitação ganhou caráter itinerante e personalizado, já ocorrendo no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Querobina Gomes Borges situado no bairro Pão de Açúcar 4 e, também, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Abolição.