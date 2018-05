Alunos do Uniaraxá participam da Feicon Batimat

A Feicon Batimat é a feira de construção, de âmbito internacional, realizada anualmente na cidade de São Paulo (SP). São 24 edições de história, com um público altamente qualificado, formado por engenheiros, arquitetos, profissionais do setor, estudantes e demais interessados. A Edição de 2018 aconteceu no último dia 13 de abril e contou com a participação dos Estudantes do Curso de Engenharia Civil do Uniaraxá.

Para o Professor e Coordenador do Curso de Engenharia Civil, Pedro Diamante Miranda, a participação dos Estudantes em eventos como esse é de crucial importância para a atualização de conhecimentos. “É essencial para qualquer profissional, principalmente da área de Engenharia, manter-se atualizado quanto às tecnologias disponíveis.

O costume de conhecer e aplicar inovações deve ser desenvolvido desde o período de formação acadêmica. O Estudante que aprende sobre novas tecnologias tem uma percepção muito mais abrangente das possíveis soluções aos problemas de Engenharia; e, pode, ainda, no ambiente acadêmico, aplicar esse conhecimento recém adquirido. A Feicon Batimat é um evento único, de nível internacional, e uma excelente oportunidade para desenvolver esse aprendizado”, enfatiza o Coordenador.

Na Feira, os visitantes araxaenses conferiram todos os lançamentos, as tendências e soluções eficientes a fim de atender ao exigente mercado da Construção. Nessa Edição, a Feicon contou com mais de 700 expositores nacionais e internacionais, 90 mil visitantes, 85 mil metros quadrados de exposição e várias palestras.

A visita foi organizada, com muito empenho, pelo Aluno Ernandes Resende da Silva Júnior, do 7º período do Curso de Engenharia Civil. “Sempre vi eventos assim como oportunidades de inserção no nosso ambiente profissional. É a segunda vez que participo do evento; e, pretendo, a cada ano, criar uma assiduidade na participação não só da Feicon, como em outros eventos que atendam ao nosso segmento. A Feira nos traz sempre muitas novidades e aprendizado; e, inseri-las nos assuntos, os quais abordamos durante o Curso, agrega, de forma imensurável, à nossa formação”, comenta Ernandes.

A participação em eventos, como esse, oportuniza um aprendizado crucial a todos os participantes; e mais uma vez, os Estudantes do Uniaraxá marcaram presença; garantindo experiências únicas como também a construção de conhecimentos relevantes para as suas futuras carreiras.