Alunos do Uniaraxá visitam a Expo Revestir

A construção de conhecimentos ultrapassa os portões do Uniaraxá e por meio de visitas e participações em importantes eventos, voltados às áreas de conhecimento dos Cursos, os Alunos e Alunas da Instituição ampliam seus horizontes e garantem a oportunidade de aprender, em contato com outros profissionais, o que é trabalhado em Sala de Aula. Trata-se, também, de oportunizar ao Estudante a ampliação de seu Networking (Rede de Contatos), levando-o a vivenciar experiências práticas e de grande significância para a sua vida acadêmica.

Seguindo esse conceito, Alunos e Alunas do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Uniaraxá, acompanhados pela Professora Karen Keles, fizeram uma viagem à cidade de São Paulo (SP), no último dia 16/03, quando visitaram a 16ª Edição da Expo Revestir; maior evento de Soluções em Acabamentos da América Latina. O evento foi realizado na Transamérica Expo Center e contou com expositores de renome; caracterizando-o como a “Fashion Week” da Arquitetura e Construção.

Para o Professor e Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Uniaraxá, Ricardo Batista, este tipo de vivência garante aos Estudantes uma aprendizagem continuada. “Excursões para feiras, como a Expo Revestir, trazem para os Alunos e Alunas do Curso uma aprendizagem continuada, na qual eles podem observar in loco novos materiais e novas tecnologias voltados à Arquitetura. Estes novos conhecimentos são trazidos para a sala de aula, principalmente nas disciplinas de Projeto Arquitetônico, Materiais Construtivos e Tecnologias”, comenta o Professor Ricardo Batista.

Na Feira, os futuros Arquitetos puderam conferir centenas de produtos aplicados à sua área de atuação; conversar diretamente com os fabricantes; e, ainda, conhecer uma variedade de lançamentos de produtos, texturas e cores em revestimentos cerâmicos, rochas ornamentais, cimentícios, laminados, vítreos, madeiras, mosaicos, louças sanitárias e metais para cozinhas e banheiros; mantendo-se, dessa forma, atualizados no cenário atual da Arquitetura e de Interiores.

Segundo o Aluno do 6º Período do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Juarez Barreto, a participação no evento garantiu a construção de inúmeros conhecimentos e ideias dentro do Universo da Arquitetura. “A feira, para nós Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Uniaraxá, trouxe mais do que materiais expostos. Ela conseguiu nos gerar grandes ideias de ambientes que nunca chegamos a imaginar como Estudantes. Vendo tanta inovação e excelentes produtos de primeira linha, pensamos um pouco mais “fora da caixa”, adicionando uma grande bagagem e bom conteúdo em nossa biblioteca de ideias. A viagem superou nossas expectativas; com certeza retornaremos nos próximos anos”, diz o Aluno.