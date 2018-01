A Administração Municipal segue com as obras da sede própria da Escola Alice Moura. O cronograma físico da obra atende as expectativas e ainda nesse primeiro semestre de 2018 o prédio próprio da tradicional escola será entregue à comunidade.

Uma escola projetada para abrigar 360 alunos por turno, com funcionamento matutino, vespertino e noturno.