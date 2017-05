Aniversário de 52 anos da Academia Araxaense de Letras

Foi realizada nesta segunda-feira (15), na Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá – Acia, a solenidade de comemoração do aniversário de 52 anos de vivência literária da Academia Araxaense de Letras. Na oportunidade foram instituídos o “Dia do Escritor de Araxá” e a “Semana de Literatura de Araxá”. Na oportunidade, a Acia foi homenageada com Diploma de Reconhecimento em nome do presidente Emílio Neumann.

O evento contou com a participação de autoridades civis e membros, do presidente da Academia Araxaense de Letras empossado para o biênio 2017/2019, o publicitário Tarcísio Cardoso, do presidente interino da Acia, Antonio Nogueira Lima Júnior entre outras personalidades.