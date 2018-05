Após relatório sobre escolas e creches municipais, Prefeitura anuncia reforma de 30 unidades

O vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento, na Reunião Ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (15), destacando o anúncio da Prefeitura de Araxá sobre a reforma de 30 escolas municipais. No ano passado, o vereador apresentou um relatório com o diagnóstico completo de todas as escolas e creches municipais. Além do documento, Raphael entrou com requerimento solicitando as melhorias que terão início esse ainda em 2018.

Segundo recente reunião que teve com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o vereador Raphael Rios foi informado que cinco unidades consideradas mais prioritárias já estão recebendo levantamentos técnicos para elaboração de projetos executivos e licitações para reforma. São as unidades Magdalena Lemos (Cemei), Manoela Lemos, Caic, Dona Gabriela e Aziz J. Chaer.

Os levantamentos terão sequencia para outras escolas, sendo que algumas, de acordo com o secretário, poderão ser licitadas em bloco. A conclusão das reformas de todas as escolas está prevista para dois anos.