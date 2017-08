Araxá é classificada para etapa nacional dos Jogos da Juventude e Paralimpíadas

Vôlei, Xadrez, Natação PCD e Atletismo PCD foram campeões em suas modalidades na etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).

Araxá será a representante estadual em duas modalidades dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e outras duas das Paralimpíadas Escolares. Vôlei, Xadrez, Natação PCD e Atletismo PCD foram campeões em suas modalidades na etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), o maior e mais importante programa esportivo-educacional do Estado, e representaram Minas Gerais nas competições nacionais.

A etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) acontece em Curitiba (PR), de 12 a 21 de setembro. Já as Paralimpíadas Escolares será realizada em São Paulo (SP), de 20 a 25 de novembro. Ambos os eventos são realizados, respectivamente, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Escola Estadual Maria de Magalhães, no Vôlei Feminino Módulo I; Vítor Amorim Fróis, do Colégio Atena, no Xadrez Masculino Módulo II; equipe da Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Araxá (Apae), na Natação para Pessoas com Deficiência (PCD) e equipe da Apae e da Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, no Atletismo PCD conquistaram esses importantes resultados.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, destaca o esporte especializado de Araxá como uma força consolidada no Estado. “É motivo de muita alegria e satisfação saber que você está participando diretamente desse projeto. Esses resultados demonstram o quanto o trabalho vem sendo bem realizado. Tudo aquilo que for importante para acontecer em prol da população de Araxá vamos correr atrás para realizar. O pessoal está muito motivado e na expectativa de participar desses dois grandes eventos a nível nacional, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) e as Paralimpíadas Escolares”, ressalta o secretário.

Jogos Escolares da Juventude (JEJ)

Os Jogos Escolares da Juventude são o maior evento estudantil esportivo do Brasil. A competição de abrangência nacional reúne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas de todo o país. Atualmente, é tida como referência internacional. São disputadas competições de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol e vôlei. O programa sócio-educativo e cultural abrange diversas atividades extras com o intuito de aproximar os jovens de todo o país aos Valores Olímpicos e ao exemplo positivo da prática esportiva.

Paralimpíadas Escolares

A edição 2017 das Paralimpíadas Escolares será realizada de 21 a 24 de novembro, em São Paulo. Serão dez modalidades em disputa (atletismo, bocha, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas, futebol de 5 e vôlei sentado), e todas elas terão provas no CT Paralímpico, na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista. Mais de 1200 atletas de 12 a 17 anos são esperados para as Paralimpíadas Escolares deste ano. Todos os estados e o Distrito Federal podem inscrever delegações para o evento.