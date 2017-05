Araxá é contemplada com sede da Supram e será polo de mais de 30 municípios

Araxá será polo ambiental para mais de 30 municípios do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba. O secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jairo José Isaac, garantiu a implantação de uma unidade Regional de Meio Ambiente (Supram) em Araxá na última semana. O compromisso foi firmado durante uma reunião com o prefeito Aracely de Paula, o deputado Bosco, o promotor Márcio Oliveira, em Belo Horizonte. O objetivo é facilitar o acesso do cidadão e empresas aos serviços ambientais disponíveis na região e agilizar a formalização de denúncias de crimes ambientais.

A criação de uma unidade da Superintendência Regional de Meio Ambiente já havia sido autorizada pelo Governo do Estado em setembro do ano passado. A reivindicação da implantação do polo em Araxá tem sido constante, tendo em vista os inúmeros benefícios que o núcleo irá proporcionar e as dificuldades de empresários e produtores rurais de terem acesso aos serviços mais próximo, que está instalado em Uberlândia. Com a parceria firmada na última semana, o Ministério Público e a Prefeitura vão viabilizar o local para a implantação da unidade e o Estado o funcionamento.

O prefeito Aracely destaca o esforço e a persistência em trazer para Araxá a Superintendência Regional de Meio Ambiente. “Juntamente com o deputado Bosco e promotor ambiental Márcio, lutamos para que Araxá fosse contemplada com um setor completo da Supram. Todo e qualquer problema vivido em Araxá na área ambiental tínhamos que socorrer a outras cidades. Temos projetos ambientais que dormem nas prateleiras de Uberlândia há mais de cinco anos e atrasam, consideravelmente, ações que poderiam ser desenvolvidas em Araxá. Agora teremos a Supram em Araxá atendendo mais 33 cidades vizinhas em condições de resolver rapidamente os nossos problemas ambientais. ”

Aracely ressalta que a conquista da Superintendência Regional de Meio Ambiente reflete o momento vivido no município. “Temos um grande potencial e temos que brigar por ele. Araxá é uma cidade que se impõe da sua Microrregião, não apenas nos problemas da saúde e da educação, mas também em relação as questões ambientais. Até porque dessas 33 cidades que compõe a região, Araxá é que possui a maior demanda. Portanto, não se justifica nossa cidade ficar em uma situação de terceiro plano. A administração municipal participará decisivamente para que em breve temos já instalada a Supram no nosso município”, afirma o prefeito.

Supram

As Supram’s têm por finalidade planejar, supervisionar, orientar e executar as atividades relativas à política estadual de proteção do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos formuladas e desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento dentro de suas áreas de abrangência territorial.