Araxá fará parte do Portal do Turismo de Minas Gerais

A Prefeitura de Araxá participou em Belo Horizonte de treinamento para incluir a cidade no novo Portal do Turismo de Minas Gerais. O site terá todos os roteiros turísticos do Estado e traz a inovação de que o próprio município pode registrar suas atrações e acompanhar a oferta da área em Minas por meio do Inventário da Oferta Turística do portal.

Madalena Ávila de Aguiar, da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, participou do curso nos dias 21 e 22 de novembro com representantes de várias regiões. Durante o treinamento, as participantes aprenderam a usar todas as ferramentas do site para manter as informações da cidade sempre atualizadas.

O Portal do Turismo de Minas Gerais vai reunir tudo que o visitante precisa, com as atrações turísticas, hotéis, caminho para as cachoeiras, horário de funcionamento do comércio, qualidade das rodovias que trazem até nossa cidade, e muito mais detalhes.

Madalena explica que o site será constantemente atualizado, trazendo os eventos e novidades. “Vai ser uma ferramenta mais fácil para acessar a cidade”, conta.

A Prefeitura está reunindo todas as informações para o Inventário da Oferta Turística e a previsão é que no início do próximo ano Araxá seja incluída no site.