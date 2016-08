Araxá fora da lista de municípios participantes da Política de Regionalização do Turismo no Estado

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur), em atendimento ao art. 21 da Resolução SETES nº 45, de 05 de novembro de 2014, publicou, no mês de julho/2016, no Diário Oficial de Minas Gerais, a listagem dos municípios participantes da Política de Regionalização do Turismo em Minas Gerais.

Esta publicação, que não conta com Araxá, será considerada a listagem oficial do mapa de regionalização do turismo de Minas Gerais para quaisquer fins. De acordo com a listagem publicada, Minas Gerais possui, atualmente, 457 municípios participantes da Política de Regionalização do Turismo, os quais totalizam o número de 45 circuitos turísticos.

Política de Regionalização do Turismo

A regionalização é hoje a diretriz federal para a gestão do turismo adotada em Minas Gerais com o objetivo de construir um modelo de organização pública que visa à descentralização, com base nos princípios da flexibilidade, articulação e mobilização.

Cabe aos Circuitos Turísticos o importante papel de articular as entidades públicas, privadas e do terceiro setor em sua região e municípios de abrangência e atuação para contribuir com o desenvolvimento econômico e social das regiões, por meio da atividade turística.

