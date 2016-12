Araxá ganha Sala do Empreendedor no aniversário da cidade

A Junta Comercial de Minas Gerais e o Sebrae-MG inauguram no dia do aniversário de Araxá, 19 de dezembro, o projeto Sala do Empreendedor. Espaço exclusivo para o empresário e empreendedores que desejam abrir e fomentar seu negócio, a inauguração será às 15 horas, Rua Arthur Bernardes, nº11- Centro.

Cooperação técnica entre Jucemg e o Sebrae-MG que conta com o apoio da Prefeitura, o projeto visa oferecer, em um único local, serviços de abertura, alteração e extinção de empresas, além de orientações e capacitações de como empreender e prosperar um empreendimento. A Sala contará com apoio de parceiros para fortalecer e complementar as atividades do espaço.

Na Sala do Empreendedor, o empresário vai obter orientações e informações, como o processo de registro e licenciamento municipal, serviços de consulta de viabilidade (pesquisa e reserva do nome empresarial e se atividade econômica é permitida no local desejado), integração à Redesim, além de capacitações via parceiros.

Conforme dados da Jucemg, a cidade possui 4.958 empresas ativas e abriu 211 empresas entre janeiro e outubro deste ano. A atividade predominante é o comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Natural de Araxá, o presidente da Jucemg José Donaldo Bittencourt Júnior estará presente na solenidade de inauguração juntamente com o diretor de Integração e Interiorização, Marcos Araújo e autoridades locais. Em 2016, Araxá completa 151 anos de história.