Araxá não atende critérios para projeto de integração regional por modalidade aérea executado pelo Estado

Foto: Diário de Araxá

Já está em operação desde o dia 17 de agosto o Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo (Pirma), com a oferta de 60 voos semanais, sem escalas, ligando Belo Horizonte a 12 cidades do interior – Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, Patos de Minas, Ponte Nova, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Ubá, Varginha e Viçosa.

A iniciativa é do Governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig) e da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Setop), e objetiva fomentar negócios regionais desenvolver o turismo e facilitar o deslocamento de moradores do interior à capital mineira, permitindo acesso rápido a eventos e serviços.

As rotas e frequências dos voos foram definidas preferencialmente para cidades não atendidas pela aviação regular e a partir de uma pesquisa de mercado, que ouviu 2,1 mil pessoas em 31 municípios do Estado, para identificar a demanda pelo transporte aéreo nessas localidades.

Apesar de ser atendida pela aviação regular, com apenas um voo ofertado semanalmente a Belo Horizonte, Araxá participou da pesquisa e, mesmo com aeroporto bem estruturado e potencial mineral, empresarial e turístico, ficou de fora do projeto.

Em nota enviada ao Diário de Araxá, a Assessoria de Comunicação da Codemig diz que os municípios atendidos na primeira fase do Pirma foram os que melhor responderam a critérios estabelecidos na pesquisa, como interesse em viajar de avião a Belo Horizonte, dias mais favoráveis, frequência de viagens e outros.

“Os resultados da pesquisa de mercado apontaram que a demanda de usuários interessados em pagar um bilhete aéreo no valor de R$ 450,00 para vir de Araxá a Belo Horizonte não era suficiente para viabilizar a inclusão da cidade na primeira fase do projeto. O Pirma prevê flexibilidade para remanejamento de rotas, datas e horários dos voos”, relatou.

As viagens são oferecidas em aviões de pequeno porte, modelo Cessna Grand Caravan 208 B, homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o transporte de até nove passageiros. O serviço é prestado por uma empresa de táxi aéreo vencedora da licitação realizada pela Codemig. O valor dos bilhetes, que são adquiridos somente pela internet, varia de R$ 150 a R$ 500, dependendo da rota.

“Em uma segunda etapa, confirmada a sustentabilidade técnica e econômica do projeto, poderão ser incluídas novas localidades e ampliada a frequência dos voos”, diz a Codemig.