Araxá recebe evento beneficente com venda de semijoias em prol do Rotary Club Araxá Sul

Araxá recebe entre os dias 24 e 25 de novembro (sexta e sábado) evento beneficente em prol do Rotary Club de Araxá Sul, com a venda de semijoias da empresa Rosa Pinhal. A arrecadação será revertida integralmente à entidade que desenvolve projetos sociais, contemplando cerca de 10 mil pessoas.

A exibição das peças e vendas serão realizadas na Casa da Cultura (Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel), das 8h às 20h na sexta (24) e das 8h às 15h no sábado (25). As compras poderão ser parceladas no cartão de crédito.

Mais informações pelo telefone (34) 99108.5529.