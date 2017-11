Araxá recebe o ‘MedSesc Oftalmologia’

Araxá é a última cidade a receber, em 2017, o MedSesc Oftalmologia – unidade móvel dedicada à saúde dos olhos. O caminhão adaptado com consultório médico ficará instalado no Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), de hoje (6 de novembro) a 15 de dezembro de 2017, para a realização de 560 consultas oftalmológicas. Os interessados devem procurar o Sindicomércio local (Praça Artur Bernardes, 11, Centro) para cadastro. Após cadastramento, os pacientes serão direcionados ao Centro Cultural do Sesc Araxá para o agendamento das consultas.

Os pacientes terão acesso a consultas oftalmológicas, exames e procedimentos de tonometria computadorizada (para diagnóstico do glaucoma), exame de auto refração computadorizada (para aferição do grau), exame de refração (para confirmação de grau), exame de fundo de olho (avaliação da retina) e biomicroscopia (para identificação da catarata e outros processos inflamatórios).

O MedSesc Oftalmologia em Araxá é uma realização do Sesc em Minas, em parceria com o Sindicomércio local e tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

SOBRE O ‘MEDSESC OFTALMOLOGIA’

A unidade móvel de saúde dos olhos está em funcionamento em Minas Gerais desde 2006. Equipada com consultório médico e uma sala de apoio para a equipe, conta com profissionais preparados para realizar atendimentos durante o tempo de permanência em cada município.

MedSesc Oftalmologia em Araxá

Cadastro para agendamento de consultas: Sindicomércio Araxá (Praça Artur Bernardes, 11, Centro)

Local dos atendimentos: Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Período dos atendimentos: de 6 de novembro a 15 de dezembro de 2017, das 7h30 às 16h30

Informações para o público: Sindicomércio Araxá (34) 3662-3357