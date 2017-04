Araxá Red Wolves faz primeiro jogo oficial contra o Unimed Miners, pela segunda rodada da Copa Minas

Neste domingo (09), o futebol americano mineiro vai viver um capítulo importante: a afirmação oficial de mais uma equipe no Estado. O Araxá Red Wolves, que começou as atividades há dois anos, faz o primeiro jogo oficial da história do clube, contra o Unimed Miners, pela segunda rodada da Copa Minas. A partida será no Estádio Municipal Fausto Alvim, no centro de Araxá, às 9h. A entrada será 1Kg de alimento não perecível. As doações serão repassadas a instituições de amparo da região.

O Araxá Red Wolves nasceu do sonho Head Coach Philippe Benencase de levar a prática do futebol americano para a região. O time começou com a reunião de alguns amigos e foi tomando forma. “Dos 12 atletas iniciais aos 45 inscritos na Copa Minas, hoje o Red Wolves é uma equipe preparada para a estreia em competições oficiais. Depois de dois anos treinando e disputando alguns amistosos, é a hora de colocarmos em prática o aprendizado deste tempo”, ressalta o presidente do Araxá Red Wolves, Marcel Bizinoto.

O Head Coach Philippe Benencase destaca que as expectativas para o jogo são as melhores possíveis. “Estamos treinando há muito tempo e, agora, sentimos que estamos preparados para representar a cidade na Copa Minas. Somos um time pequeno e pouco conhecido até agora, mas, com certeza, isso vai mudar depois desse campeonato. ”

Do outro lado do campo, o Araxá Red Wolves vai encontrar um time muito motivado. “Nossa expectativa para a Copa Minas cresce a cada dia. Sabemos que temos que treinar muito para chegar ao nível de excelência que buscamos. Em Araxá, queremos colocar em prática aquilo que treinamos, fazer uma grande festa e, se possível, sair com a vitória”, conta Aruê Carvalho, quarterback do Unimed Miners.

Sobre a Copa Minas

A Copa Minas é dividida em duas conferências: Centro, que conta com Sada Cruzeiro, Betim Bulldogs e Juiz de Fora Imperadores; e Triângulo Mineiro, com Unimed Miners, Uberaba Zebus e Araxá Red Wolves. Cada equipe fará dois jogos na fase regular, um como visitante e outro como mandante. Os confrontos foram definidos pela Federação Mineira de Futebol Americano (FEMFA) por proximidade, para priorizar a redução do deslocamento dos clubes.

As duas melhores equipes de cada conferência se enfrentam em jogo único na semifinal, marcadas para 03 de junho. Quem passar se encontra na grande final, agendada para 18 de junho, em horário e local que serão definidos posteriormente.

SERVIÇO

Araxá Red Wolves x Unimed Miners

Motivo: 2ª rodada da Copa Minas

Data:09/04

Horário: 9h

Local: Estádio Municipal Fausto Alvim (av. Imbiara, s/n Centro, Araxá-MG)

Entrada: 1Kg de alimento não perecível