Araxá sediará Campeonatos Brasileiro e Mineiro de Voleibol

Será realizado em Araxá os Campeonatos Brasileiro de Seleções, entre os dias 11 e 16 de dezembro, e Estadual de Voleibol, de 29 de novembro a 3 de dezembro, da categoria Sub-15. A apresentação deste projeto foi feita pelo presidente da Federação Mineira de Voleibol, Tomás Mendes que esteve reunido com o secretário municipal de Esportes Adolfo Maurício de Souza, juntamente com o superintendente regional de Voleibol do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Marco Antônio Basílio, o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Sérgio Borges, a técnica da Seleção Mineira de Voleibol, uma das participantes do Brasileiro, a professora Bethânia Melo. O Campeonato Mineiro será realizado pela Federação Mineira de Vôlei (FMV), com parceria da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a realização do Brasileiro de Seleções.

O Campeonato Brasileiro de Seleções Feminino Sub-15 contará com a participação de oito equipes, dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e Rio de Janeiro –, e o Campeonato Mineiro de Voleibol, será disputado entre 13 clubes: AABB Araxá, Bom Pastor / JF Vôlei, Catiguá, Consul Usiminas USIPA, CRES Varginha, Lavras T.C., Mackenzie, Minas Náutico, Neev / Sada / Argos, Olympico Club, P.M. Perdizes, P.M. Santo A. do Amaro e Praia Clube.

De acordo com o presidente da FMV, Tomás Mendes, Araxá será a capital do Voleibol em dezembro, devido a estrutura que, na avaliação da federação, tem condições de sediar os eventos. “É importante o interior do Estado ser ativado. A Prefeitura de Araxá é também parceira e nos dará apoio na parte logística e estrutural, aliás, Araxá já está um passo à frente, os ginásios estão reformados e a construção de outros, o que nos dá a certeza de que Araxá está preparada para grandes campeonatos”, reitera o presidente.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, avaliou positivamente a reunião e colocou a Prefeitura a disposição no apoio da realização dos campeonatos. “Araxá tem uma estrutura logística que oferece todo o suporte para projetos, não apenas da área esportiva, mas de outros segmentos. Para nós, é uma novidade porque acontece pela primeira vez na cidade. Ficamos muito satisfeitos com esse contato da Federação Mineira de Voleibol. Em tão pouco tempo, a cidade é destaque no esporte especializado e isso ocorre em virtude do trabalho que está sendo realizado pela Administração Municipal”, comenta o secretário.

Um dos incentivadores da prática do voleibol em Araxá, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) esteve representada na reunião pelo presidente Sérgio Borges. Ele enfatiza a importância dos campeonatos para a cidade. “Para nós é motivo de muito orgulho e respeito que as pessoas têm com o nosso trabalho desenvolvido aqui há três anos, através do Geração Vôlei que treinamos em duas quadras cedidas pela Prefeitura de Araxá e por ter a Bethânia, professora do projeto, treinando a Seleção Mineira no campeonato. A Federação Mineira resolveu apostar em Araxá. A Prefeitura de Araxá, através do secretário de Esportes Adolfo Maurício da Silva disponibilizou em nos ajudar da melhor forma possível e sei que não medirá esforços para a realização dos torneios”, conclui o presidente da AABB.