Araxá vence amistosos no fim de semana e segue preparação para a Segunda Divisão

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

O Araxá Esporte Clube entrou em campo neste fim de semana para a disputa de dois amistosos realizados no Estádio Municipal Fausto Alvim, visando preparação para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2018. O Ganso venceu os dois jogos com o mesmo placar, 3 a 1.

A primeira partida foi realizada na tarde do sábado (21), contra equipe sub-20 do Patrocínio. Na primeira etapa, os visitantes abriram o placar com o atacante Micael.

No segundo tempo, o Araxá confirmou superioridade por ser uma equipe profissional e virou o placar com três gols, marcados pelo lateral Fernandinho, meia Willian e atacante Dedê, este anunciado recentemente como mais um reforço do alvinegro.

Na manhã do domingo (22), o Araxá voltou a campo novamente com equipe que não havia jogado no dia anterior, desta vez enfrentando os Rose’n Boys de Franca (SP).

O alvinegro também saiu com a vitória por 3 a 1. O zagueiro João Vitor, duas vezes, e o atacante Carlinhos marcaram para o alvinegro. A equipe paulista descontou com Kennedy. Esta partida foi encerrada aos 36 minutos do segundo tempo por conta de jogadas agressivas.

O alvinegro treinado por Rogério Henrique segue sua preparação para a Segunda Divisão. A estreia é no dia 4 de agosto, no Fausto Alvim, contra o Passos.