Araxaenses marcam presença na 2ª etapa da Copa Regional de MTB

A 2ª etapa da Copa Regional de Mtb aconteceu no dia 23 de abril na cidade de Cássia / MG. O O evento contou com a presença de aproximadamente 200 atletas de Minas e São Paulo. Com um percurso de 36 km com bastante subidas e ao mesmo tempo bastante rápido, 6 atletas araxaenses conseguiram pódio.

Ana Claudia Borges Martins (CBMM/EkipCiclo/Hidromania/JakelyneBorgesPilates) – 1º Lugar categoria dupla mista

Roger Santos Alvarenga – 1º Lugar categoria dupla mista

Moacir Rogério Ferreira (Clinica Roberto Rocha) – 2º Lugar categoria dupla masculina

Daniel Rosa de Oliveira (Clinica Roberto Rocha)- 2º Lugar categoria dupla masculina

Roberto Rocha de Almeida (Clinica Roberto Rocha) – 6º Lugar categoria sub55

Jhonatan Gonçalves Medeiros (NG Contrução) – 8º Lugar categoria sub23