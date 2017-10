Araxaenses são medalhistas na etapa estadual dos Jogos do Interior de Minas

Medalhas de ouro foram conquistadas em três categorias – arremesso de peso, 100 metros rasos e 400 metros – no atletismo.

A etapa estadual dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) premiou, mais uma vez, o bom trabalho realizado pelo esporte especializado de Araxá. Neste mês, 11 modalidades estiveram em disputa, dentre elas, o atletismo PCD (Portadores com Deficiência) do município que garantiu a vaga para as Paralimpíadas Escolares que serão disputadas entre os dias 21 e 24 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, para atletas, na faixa etária de 12 a 17 anos.

Acompanhado do guia João Victor Reis Borges, o atleta João Vitor da Silva, portador de deficiência visual, ganhou três medalhas de ouro obtidas no arremesso de peso, nos 100 metros rasos e nos 400 metros, categorias referentes ao atletismo PCD. O treinador dos atletas, estudantes da Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, Sebastião Júnior destacou o trabalho realizado. “Nós estamos treinando há um ano e meio, passando pelo JEMG em 2016 e 2017 e pelo JIMI neste ano. Para gente foi um resultado muito importante e gratificante. Valeu demais o apoio da Prefeitura para que alcançássemos esses resultados”, destaca.

Substituído em 2012 pelos Jogos de Minas, o JIMI voltou ao seu formato original neste ano para atender uma demanda da população mineira levantada durante os Fóruns Regionais de Governo. A competição disputada em três etapas (Microrregional, Regional e Estadual), movimentou os quatro cantos do estado com mais de 1500 partidas e a participação de aproximadamente 10 mil atletas. Agora, o atleta araxaense João Vitor, juntamente com o guia João Victor Reis Borges, estará entre os 944 atletas de 25 estados mais o Distrito Federal representados no evento nacional dos jogos, as Paralimpíadas Escolares.

Araxá também esteve representada na etapa estadual do JIMI pelo Futsal Feminino. O secretário Municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, reforça o apoio da Prefeitura que cedeu o transporte para viabilizar o deslocamento das equipes de Araxá para as competições. “O empenho é muito grande de todos da administração municipal que oferece todo o suporte necessário aos atletas. Isso para Araxá é muito importante. A cada dia, nós percebemos que realmente vale a pena investir no esporte. Há uma motivação muito grande, em um todo, para o esporte especializado de Araxá se fortalecer cada vez mais na região, no estado e no país”, destaca o secretário.

De acordo com a secretária municipal de Governo, Araxá mostrou a sua força no esporte especializado com muita garra e determinação representando, não somente o município, mas o estado de Minas Gerais. “A Prefeitura está de portas abertas, mais uma vez, para o esporte especializado de Araxá. Queria parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes por essa motivação no apoio às delegações no JIMI e nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Esses jovens atletas do esporte especializado de Araxá é motivo de orgulho para toda a cidade. O prefeito Aracely de Paula sempre será parceiro e estaremos sempre à disposição para apoiar nossos atletas nessas competições”, reforça a secretária Lucimary Ávila.