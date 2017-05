Assessoria de Esportes Especializados destaca projetos para 2016

A Assessoria, vinculada à Secretaria Municipal de Esportes, tem novidades para este primeiro ano de gestão da nova administração do prefeito Aracely de Paula. Desde fevereiro, Márcio Contato assumiu o cargo que era ocupado anteriormente pela triatleta Jane Porfírio. Ele destaca a Escola de Esportes Especializados nos ginásios municipais como um dos principais projetos para 2016.

Márcio Contato trabalha na Prefeitura de Araxá desde 2015, na Assessoria Municipal de Esportes Especializados. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve o programa “Saúde na Praça”, diretriz da Política Estadual da Promoção à Saúde (POEPS). Ele é educador físico habilitado pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref), selo mais importante para exercer legalmente a atividade profissional.

De acordo com o novo assessor, a meta junto à gestão do prefeito Aracely de Paula, é realizar ações que incrementem o esporte especializado na Secretaria Municipal de Esportes gerida por Adolfo Maurício da Silva. O objetivo é deixar o esporte especializado sempre em pleno movimento e acessível para crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, todos os adeptos ou praticantes do esporte.

Márcio conta que a assessoria apoia a equipe de Araxá na Copa Futsal Band Triângulo com transporte e alimentação. “A final da primeira fase vai ser aqui em Araxá no dia 11 de julho no ginásio do Santa Luzia envolvendo Conquista, Sacramento, Ibiá, Campos Altos e Delta, então vai ser um grande evento. O time que está participando da Copa Futsal Band Triângulo foi o que participou de um torneio realizado em 2016 entre os ginásios municipais”, explica Contato.

O assessor de Esportes Especializados detalha também que a prefeitura está envolvida nos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi) que ocorre entre os dias 14 e 18 de maio em Frutal. “Araxá vai participar com três modalidades, futsal, tanto masculino, quanto feminino; handebol, masculino e feminino e vôlei masculino. Estaremos apoiando com transporte e alimentação todos os atletas”, esclarece.

Márcio relata que, para este primeiro semestre, a Assessoria de Esportes Especializados já planeja realizar o primeiro Festival de Iniciação Esportiva nas modalidades futsal e handebol que será para crianças de 7 a 10 anos. “Nas categorias de esporte que chamamos de Fraldinha (7 a 8 anos) e Pré-Mirim (9 a 10 anos).

O objetivo é envolver as crianças com o meio esportivo fazendo com que frequentem os ginásios e pratiquem esportes com o apoio dos pais. Hoje, os educadores físicos fazem esse trabalho dentro da escola, mas fica restrito aos professores e alunos e não tem tanto envolvimento da comunidade em si. Então, em junho estaremos começando o primeiro festival de Iniciação Esportiva com as escolas das redes de ensino municipal, estadual e particular”, comenta o assessor.

A Escola de Esportes Especializados nos ginásios municipais é um novo projeto da Secretaria de Esportes e está no plano de ação traçado pela Assessoria de Esportes Especializados para 2017.

“Estaremos em dez ginásios municipais com as atividades esportivas nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e basquete. Nós vamos agregar o basquete nesse projeto porque tem crianças e adultos que gostam desse esporte. Teremos professores dando aulas, tanto na categoria Fraldinha, como também no Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Adulto e assim tirando as crianças da ociosidade do dia-a-dia. A Escola de Esportes Especializados dentro dos ginásios será o ‘boom’ no esporte de Araxá”, ressalta o assessor.

Em relação a esse projeto, as aulas serão de segunda a quinta-feira nos períodos da manhã e da tarde. “As crianças ou adultos que estudam a tarde, farão as aulas de manhã. Quem estuda de manhã terá aulas a tarde nos ginásios. Atenderemos a faixa etária de 7 até 17 anos. O esporte vai acontecer proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar. Iremos trabalhar tanto a parte física, como a parte mental. Nós iremos agregar junto com isso a ação da família. É o esporte junto com ação social levando a família para acompanhar a criança e o adulto no ginásio”, revela o assessor de Esportes Especializados.

Márcio Contato reforça ainda que a Escolinha de Esportes Especializados terá continuidade nas escolas municipais. Ele garante a realização dos Jogos Estudantis nesse ano, evento que foi um grande sucesso entre os alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino em 2015 e 2016.