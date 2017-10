Atividades no Cefet-MG Araxá buscam desmistificar a Matemática e apresentar sua aplicabilidade na vida cotidiana

O Cefet-MG realiza a 13ª Semana de Ciência e Tecnologia (C&T) com uma programação repleta de atividades em diferentes áreas do conhecimento. Os eventos fazem parte da programação da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Minicursos, oficinas, palestras, entre outras atividades, estão nas programações. Estão previstos, ainda, campeonatos que envolvem o raciocínio lógico e a matemática, já que a temática da Semana deste ano é “A Matemática está em tudo”. Será possível conferir também as pesquisas desenvolvidas pelos alunos da Instituição que já mostram resultados promissores. São trabalhos de iniciação científica, exposições e mostras de atividades de estudantes do Ensino Técnico, da Graduação e da Pós-Graduação.

Entre as atrações em Araxá, estão a palestra “Matemática e tecnologia”, proferida pelo professor da Escola Politécnica da USP e autor de livros, Ernesto Rosa, e o minicurso Matemática estatística a serviço da qualidade, com o professor do Cefet-MG Araxá, Natal Junio Pires.

Confira a programação completa do Cefet-MG em Araxá no link.