Atletas de Araxá embarcam para Sacramento para disputar etapa microrregional do JIMI

Atletas de Araxá partiram para a etapa microrregional dos Jogos do Interior de Minas (JIMI), promovido pelo governo do Estado. Composta por 85 integrantes entre atletas, treinadores e técnicos da Secretaria de Esportes, a delegação araxaense embarcou para Sacramento na noite desta terça-feira, 24, saindo do estacionamento do Estádio Fausto Alvim. O grupo levou uma mensagem de otimismo e incentivo da Administração Municipal, através do secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, e do prefeito Aracely de Paula.

Os Jogos começaram nesta quarta-feira, 25, e se encerram no domingo, 29. Araxá disputa a fase microrregional, que equivale à região Triângulo-Noroeste, com cinco equipes: voleibol feminino, handebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino. Os atletas viajaram com transporte e alimentação viabilizados pela prefeitura. O JIMI é promovido pelo programa Minas Esportiva / Jogos do Interior de Minas que consiste em fomentar a prática do esporte em todas as regiões do Estado.

Para a atleta de voleibol, Leda Amorim, o apoio da Administração Municipal é fundamental para os competidores. “Esse incentivo é muito importante para nós, sem ele, não teríamos como competir. Treinamos há três meses e queremos muito fazer uma boa participação no JIMI”. Rodrigo César (Alemão) é treinador das equipes de handebol e enfatiza que Araxá tem potencial para fazer grandes jogos na competição. “O apoio da Prefeitura é essencial para os atletas representarem bem a cidade. Estamos indo para Sacramento com força total, só com atletas de Araxá”.

Adolfo Maurício da Silva, secretário de Esportes, lembra que o setor tem recebido grande apoio por parte do prefeito Aracely e da secretária de Governo, Lucimary Ávila, que acreditam na importante contribuição do esporte para o desenvolvimento de uma cidade mais justa. “Se a gente unir forças em prol do esporte, a possibilidade de contemplar toda a sociedade é muito grande. A expectativa é de conquistar excelentes resultados”.

O prefeito Aracely agradeceu o empenho de todos da secretaria em valorizar um pedido feito por ele com a criação da pasta que é levar o esporte para todos os cantos da cidade. “A secretaria está levando o esporte para quem é de Araxá, dando a cada faixa etária a oportunidade de praticar alguma modalidade esportiva que lhe faz bem. Quero desejar toda a felicidade do mundo para a delegação, espero que todos tenham orgulho de representar essa camisa que se chama Araxá”, enfatiza.