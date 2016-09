Atletismo e natação conquistam ouro e prata para Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude

Foto: Vitor Fróis (Colégio Atena)

Minas Gerais faturou o primeiro ouro da edição 2016 dos Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa/PB, na prova de 75m rasos com a atleta Bárbara Cunha (E.M. Maria de Magalhães Pinto), disputada nesta quinta-feira (22/9). A primeira vitória mineira ocorreu ontem, na estreia da competição, com a prata nos 50m borboleta do nadador Victor Melo Baganha (Colégio Metodista Izabela Hendrix).

“Estou muito feliz por esse resultado, porque dei o meu melhor. O nível da competição é elevado e fico contente por ter representado bem Minas Gerais, subindo no pódio logo no primeiro dia de provas” celebrou o jovem nadador. Ele também conquistou o 4º lugar na final dos 50m livres, mesmo resultado da também mineira Maria Coelho (Colégio Santo Antônio).

O evento promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem a participação dos melhores alunos atletas das competições estudantis dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Minas Gerais está representada na competição nacional pelos classificados dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), promovidos pelas Secretarias de Estado de Esportes e Educação.

Na ginástica rítmica, Minas Gerais e Santa Catarina foram as únicas unidades federativas a ter todas as suas atletas entre as 20 primeiras classificadas, na primeira etapa Concurso I. Os destaques do estado foram Rafaela de Freitas (E.M. Vinícius de Moraes – 5º lugar) e Maria Clara Figueiredo (Centro Educacional Mineiro – 8º lugar).

Uma das esperanças de pódio para Minas Gerais é Rian Coutinho (E.M. São Simão) ficou na 1ª colocação geral no salto em altura, mesma posição alcançada por Diogo Ramos (Colégio Vale do Sapucaí) e Fábio Ferreira (E.E. Monsenho Alfredo Dohr) em suas respectivas baterias. Além deles, Pedro Oliveira (E.M. Professor Arino Ferreira) liderou sua série nos 75m rasos.

O estado continua invicto em duas modalidades. No xadrez com Vitor Fróis (Colégio Atena) e Eymi Montufar (Colégio Nacional Uberlândia), que permanecem na briga por medalhas. Ambos são campeões do JEMG. Já no badminton, Camila Rodrigues (E.E. Pe. Antônio Vieira) venceu as duas primeiras partidas e está nas Quartas de Final. Com disputas já finalizadas, os alunos-atletas Ana Laura Oliveira (Cooperativa Educacional de Charles Chagas) e Cayo Oliveira (E.E. São Gabriel) conquistaram as 5ª e 6ª posições, respectivamente, na categoria contra relógio do ciclismo.

Os Jogos Escolares da Juventude – nos quais a delegação mineira conta com 165 alunos-atletas, de 12 a 14 anos, de 41 municípios diferentes – vão até o próximo dia 29 (quinta-feira). De 10 a 19 de novembro, novamente em João Pessoa/PB, é a vez de estudantes de 15 a 17 anos participarem das disputas. Já entre 21 e 26 de novembro, 65 alunos-atletas do estado participam, em São Paulo/SP, das Paralimpíadas Escolares, competição realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.