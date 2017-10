Audiência debate metas do Plano Municipal de Educação

Com slogan “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos!”, a Prefeitura de Araxá realizou audiência pública para a primeira avaliação do Plano Municipal de Educação na quinta-feira, 5, no Centro Administrativo. Durante toda a manhã, representantes de Conselhos Municipais, Escolas Conveniadas, que recebem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemei) e Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei) participaram do evento. Essa primeira avaliação é referente ao período de junho de 2015 a agosto de 2017, e é promovida a cada dois anos.

O procedimento visa levantar estratégias para o cumprimento de 19 metas registradas atualmente no plano e mais de duzentas estratégias foram selecionadas durante audiência pública. Em Araxá, o atual plano municipal de Educação é vigente até 2024 com metas relacionadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissionalizante, Educação Superior, valorização dos Profissionais e Gestão e Financiamento.

O Plano Municipal de Educação atende à determinação legal, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014 e reúne um conjunto de reflexões, de intenções e de ações que respondem as demandas reais da educação no município, centradas em metas e estratégias a serem atingidas em prazo de 10 anos.

A audiência pública privilegiou a reunião de 7 grupos mesclados pelos participantes de diversos níveis de ensino da cidade. Representando o reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), José Oscar de Melo, a professora e responsável pelo suporte pedagógico, Maria Celeste de Moura Andrade, reitera a importância da união de todos para a causa. “Vamos avaliar um documento municipal que depois terá um acesso regional, estadual e nacional para melhoria dos índices educacionais no país. Fica o meu apelo para que todas as instituições participem com muita seriedade desse momento”, ressalta a educadora.

De acordo com a secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, o plano é direcionado a definir as metas e estratégias para a educação e abrange todos os níveis, etapas e modalidades de ensino oferecidas no município. “Esse monitoramento visa fazer uma análise das metas e das atividades do Plano Decenal, considerando o que foi ou não realizado. Temos grupos de várias representações de nível de ensino que avaliarão se os requisitos foram atendidos, de que forma, e se precisam de ampliação. A audiência contou com adesão da maioria dos educadores”, observa a secretária.