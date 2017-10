Audiência Pública apresenta prestação de contas do Executivo

O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto, recebeu na tarde desta quarta-feira (04), Audiência Pública para apresentação da Execução Orçamentária e Financeira do Município no 2º Quadrimestre de 2017. O controlador geral do município, Vicente Airton de Souza, representando o secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernandes Cândido de Barros, apresentou as informações da execução orçamentária referente ao período de Maio até Agosto (2º quadrimestre) e também o resultado acumulado de Janeiro até Agosto deste ano.

O Controlador abriu o encontro lembrando a obrigatoriedade legal de se apresentar essa prestação de contas quadrimestralmente para que as ações do Executivo possam ser planejadas e realizadas com transparência. Ele destacou que “a Audiência Pública é uma das formas de controle popular à administração pública, ela proporciona a troca de informações com o administrador e o exercício de cidadania”.

Os principais temas apresentados foram as despesas e receitas do Município no 2º quadrimestre, percentual aplicado nas áreas de saúde, educação, despesa de pessoal e receita proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

As despesas públicas do segundo quadrimestre totalizaram R$ 101.837.116,68, enquanto o total da receita realizada foi R$ 107.272.127,89, superando em 7,13 % a meta prevista para o período.

O Município investiu de Maio até Agosto 29, 32% de sua arrecadação em educação, e 21, 21% em saúde, os mínimos estipulados por lei para investimento nesses setores são 25 % e 15 % respectivamente.

Concluindo a apresentação, Vicente respondeu perguntas feitas pelos Vereadores e esclareceu que o município conseguiu atingir a meta estabelecida, mantendo as contas estáveis e realizando despesas dentro do arrecadado sem gerar débitos para a administração.