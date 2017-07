Audiência Pública apresenta relatório da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão

A Câmara Municipal de Araxá recebeu, nesta quinta-feira (13/07), Audiência Pública para apresentação do Relatório do 3º Quadrimestre de 2016 e 1º Quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão.

O Controlador Geral do Município, Vicente Airton de Souza, apresentou números das Receitas e Despesas ao longo dos meses, Comparativos de Metas Bimestrais e Quadrimestrais, Receitas Previstas e Arrecadadas.

O controlador esclareceu que no 3° quadrimestre de 2016 a receita do município foi de R$120.722.892,16, número que superou a meta prevista. Já no 1° quadrimestre de 2017 a receita realizada foi de R$ 121.981.144,69, ficando um pouco abaixo do estimado. O índice de gastos dividido por unidade orçamentária comprovou que o município gastou além da porcentagem mínima estipulada por lei com saúde, educação e outros setores nos dois períodos apresentados.

Diante dos números apresentados, Vicente falou da expectativa da arrecadação para 2017, segundo o controlador, a receita total deve cumprir a meta de arrecadar os 342 milhões que estão previstos no orçamento.