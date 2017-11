Aulas de robótica na rede municipal podem ser implantadas a partir de 2018

Projeto do Cefet foi apresentado para a Secretária de Educação por intermediação do Vereador Fabiano Santos Cunha.

As novas tecnologias e suas formas de aplicação e criação já dominam o mercado mundial de produtos e peças. Com a juventude, que está ainda mais disposta a aprender e o mercado pujante, precisando sempre de novas ideias e profissionais, uma parceria está surgindo em Araxá. A novidade pode vir a partir de 2018, através de um projeto piloto com alunos da Rede Municipal de Ensino em parceria com a unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG).

Em reunião na Câmara Municipal, no Gabinete da Presidência, o Vereador Presidente Fabiano Santos Cunha, recebeu o aluno e colaborador do Cefet, Bruno Natal, o coordenador pedagógico Guilherme Henrique Rosa e o responsável pelo Programa, Kléber Fontoura. A equipe do Centro Federal apresentou a proposta ao Presidente, que, de imediato, acreditou na ideia e já agendou nova reunião com a equipe e a gestora da rede municipal de educação, Gessy Glória Lemos.

O projeto visa a promoção de aulas de robótica, todas organizadas pela própria unidade do Cefet, seus profissionais e alunos dos cursos relacionados. O Poder Municipal entra como parceiro para a aquisição das peças necessárias para abastecer o curso. Os alunos, colaboradores e bolsistas do Cefet ministram as aulas.

A robótica propicia e estimula ao aluno o desenvolvimento do raciocínio e noções de organização e cumprimento de tarefas. Também influencia, auxilia e melhora o aprendizado de matérias de ciências humanas, além da escrita; uma vez que o aluno aprende a organizar melhor suas ideias e pensamentos. A criatividade também é aguçada ao estudante que tem a oportunidade de aprender sobre robótica.

Gessy ficou super entusiasmada com a ideia e agradeceu ao Presidente da Câmara e a equipe do Cefet por ter levado o assunto à Secretaria Municipal. Ela se comprometeu a apresentar ao Prefeito Aracely de Paula a sugestão e destacou a importância desse tema poder ser colocado nas escolas da rede pública municipal. Fabiano continua empenhado no projeto e novidades devem ser divulgadas em breve.