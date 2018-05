Avaliação Institucional já está disponível no Portal do Uniaraxá

A Avaliação Institucional do Uniaraxá já está disponível no Portal da Instituição, via Central do Aluno, desde o último dia 15/05. A Avaliação estará disponível até o próximo dia 25/05.

A Avaliação, que ocorre uma vez a cada semestre letivo, é composta por perguntas fechadas e espaços nos quais o respondente pode contribuir com críticas e observações referentes às turmas de todos os Cursos, Professores, Coordenadores, Setores e Serviços Institucionais (sendo estes últimos avaliados apenas uma vez ao ano). A Comunidade Externa, também, possui um papel importante na Avaliação; contribuindo com a sua participação e respondendo às questões.

Para Marília Abadia da Silva Castro, Professora e Componente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), “a Autoavaliação Institucional é um mecanismo importante para subsidiar o planejamento e a tomada de decisões; visando à melhoria do Uniaraxá”.