Bandidos rendem casal na porta de casa e roubam objetos de valor; confira as ocorrências

Na quarta-feira (21), por volta das 21h, a Polícia Militar (PM) compareceu a uma residência no Centro de Araxá, onde um casal relatou que foi abordado por dois indivíduos armados quando estavam guardando o seu veículo na garagem. Os bandidos entraram com o casal na residência e exigiram saber onde ficava um cofre utilizado para guardar valores.

O casal negou que no local havia cofre, e os autores então passaram a recolher objetos de valor no interior da residência, em seguida colocaram os produtos de roubo no veículo do casal, um Sandero prata, e fugiram.

Após a assistência às vítimas, a PM iniciou buscar no local do crime para recolher pistas e encontraram, no quarto do casal, uma arma calibre 32 municiada que estaca em cima da cama. As vítimas disseram que ela foi utilizada para rendê-las.

A arma foi apreendida e rastreamentos estão sendo realizados na tentativa de identificar e prender os autores.

Traficante é preso com crack, maconha e cocaína no Novo Santo Antônio

Na quarta-feira (21), por volta das 20h, a PM realizava patrulhamento no bairro Novo Santo Antônio, quando percebeu um homem que agia de forma suspeita na rua Brasiliano Vieira Alves.

Durante abordagem ao indivíduo de 27 anos, ele se apresentava muito nervoso e a todo tempo olhava para dentro de sua casa, onde os policiais tiveram a entrada franqueada, encontraram duas pedras de crack que se fracionadas renderiam 15 pedras de tamanho usado no comércio ilegal, uma porção de maconha e um saquinho contendo cocaína.

Após a localização das drogas, o autor que já havia recebido voz de prisão em flagrante por tráfico, também estava com mandado de prisão em aberto, conforme consultado no sistema informatizado da PM.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendidas, para as demais providências.