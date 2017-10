Bombeiros capturam lobo-guará no Parque do Cristo

Neste domingo (15), uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a captura de um lobo-guará que estava acuado no Parque do Cristo. A fêmea, de médio porte, foi localizada próxima a grade de uma caixa de distribuição de energia.

Os bombeiros utilizaram enforcadores e jaula para auxiliar na captura do animal que não apresentava ferimentos e estava aparentemente saudável.

Os bombeiros entraram em contato com a Polícia Ambiental, através do 1º Sgt PM Marcelo, que encaminhará o animal para uma área apropriada de conservação.

O lobo-guará é um mamífero ameaçado de extinção que, ao contrário das outras espécies de lobo, que vivem em matilha, possui hábito solitário.