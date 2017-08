Cala Boca, Máfia, Córrego da Mata e Boca Júnior vencem no início da 2ª fase do Ruralão

No último domingo (6), o Campeonato Ruralão entrou na fase quartas de final nos estádios Chácara Dona Adélia e Fausto Alvim. Foram quatro partidas envolvendo as oito melhores equipes (quatro de cada chave) da 1ª fase do campeonato promovido pela Prefeitura de Araxá. Foram dez gols marcados nos primeiros quatro duelos que marcaram o início da 2ª fase.

Fazenda Máfia, Fazenda Córrego da Mata e Cala Boca venceram pelo mesmo marcador, 3 a 0, e abriram uma boa vantagem para os jogos de volta programados para o próximo domingo, 20. A Fazenda Boca Júnior também venceu pelo placar mínimo e pode perder por um gol ou empatar que conquista a vaga para as semifinais. Confira os artilheiros dos primeiros quatro jogos das quartas de final do Ruralão.

Estádio Municipal Fausto Alvim

Fazenda Máfia 3×0 Grêmio Tapira, com gols de Julinho, Marcelo Tormin e Bruno Melecão. Além de empatar, a Fazenda Máfia, detentora da melhor campanha da 1ª fase, joga por dois resultados iguais e, portanto, pode perder por até três gols de diferença para ser semifinalista. Já o Grêmio Tapira tem que vencer por quatro ou mais gols de frente para conquistar a vaga.

Fazenda Córrego da Mata 3×0 Casinhas, com gols de Márcio Careca, Leonardo Perereca e João Copasa. A Fazenda Córrego da Mata fez melhor campanha na 1ª fase e joga por dois resultados iguais. Além do empate, uma derrota por três gols de diferença leva a equipe para as semifinais. O Casinhas tem que vencer por quatro ou mais gols de diferença para passar a próxima fase do Ruralão.

Estádio Chácara Dona Adélia

Fazenda Boca Júnior 1×0 Itaipu, com gol de Denílson Moura. Além do empate, a Fazenda Boca Júnior pode empatar ou perder por um gol de diferença para garantir a vaga às semifinais do Ruralão, já que o time possui melhor campanha que o adversário na 1ª fase e joga por dois resultados. Para o Itaipu ser semifinalista, o placar precisa apontar vitória por dois ou mais gols de diferença.

Fazenda Santa Vitória 0x3 Cala Boca, com gols de Alan Paulista (2) e Marquinhos. Neste confronto, o Cala Boca inverteu a vantagem do empate que era favorável para a Fazenda Santa Vitória, detentora da melhor campanha da 1ª fase, e tem a vantagem de dois resultados iguais. Portanto, o Cala Boca joga por um empate e uma derrota de dois gols de diferença que conduzirá a equipe para as semifinais do Ruralão. Já a Fazenda Santa Vitória precisa vencer por três ou mais gols de diferença para ser semifinalista.

Próximos jogos

Devido ao feriado de Nossa Senhora da Abadia, os jogos de volta que definem os semifinalistas do Campeonato Ruralão acontecem no domingo, 20.

Estádio Municipal Fausto Alvim: 9h – Cala Boca x Fazenda Santa Vitória / 11h – Itaipu x Fazenda Boca Júnior

Estádio Chácara Dona Adélia: 9h – Casinhas x Fazenda Córrego da Mata / 11h – Grêmio Tapira x Fazenda Máfia