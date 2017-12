Câmara aprova prioridade de matrícula para irmãos na mesma escola municipal

Foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei proposto pelo vereador Raphael Rios que visa garantir vagas em uma mesma escola municipal para irmãos que estudem no mesmo período de aula, mas em escolas diferentes. Segundo o texto do Projeto de Lei 128/2017, os pais terão prioridade para matricular os filhos na mesma unidade de ensino.

Ainda, segundo a proposta, caso não seja possível a matrícula dos irmãos na mesma unidade de ensino, em razão de não haver o ano a ser cursado por um deles, ou por outra razão justificável, deverá ser oferecida vaga na unidade de ensino mais próxima.

Raphael explica que foi procurado por pais que enfrentavam dificuldades com filhos em escolas diferentes e no mesmo horário de aula. “Essa é uma situação difícil para as famílias. Fica muito apertado para os pais deixarem filhos em escolas diferentes, especialmente no mesmo período escolar. Além disso, é importante a convivência dos irmãos e facilita a integração entre escola e família.”