Câmara aprova Projeto de Lei que torna obrigatório execução do Hino de Araxá

A partir de hoje, fica obrigatório a execução do Hino de Araxá em todas as solenidades oficiais da administração pública municipal que engloba os Poderes Legislativo e Executivo. É o que estabelece o Projeto de Lei 011/2017 de autoria do vereador Emílio de Paula Castilho que foi aprovado apor unanimidade na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá.

Resgatar o sentimento de civismo do cidadão e manter vivas as tradições culturais de Araxá, estes são os objetivos do Projeto de Lei do vereador do Partido da República. De acordo com o projeto, entende-se por eventos oficiais do município os títulos e honrarias concedidos pelo Poder Legislativo, Data do Aniversário do município, Data da Emancipação Política do município de Araxá com comemoração de eventos oficiais e Posse de prefeito, vice e vereadores.

O Hino Oficial de Araxá foi instituído pelo Decreto 394 de 19 de Dezembro de 1977. A letra é de autoria de Maria Aparecida Mesquita Vilella e a música da artista Magaly Cunha Porfírio.

“Trata-se de uma lei muito importante, ainda mais porque objetiva resgatar o sentimento de civismo do nosso povo. Em 2015 Araxá comemorou 150 anos de emancipação política, ocasião em que a cidade se transformou numa grande festa. A aprovação da presente lei, é mais um presente para a nossa cidade”, destacou o parlamentar.