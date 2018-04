Câmara aprova projeto lei que valoriza o grafite como arte urbana

A Câmara Municipal aprovou, na reunião ordinária desta terça-feira (17), Projeto de Lei de autoria do vereador Raphael Rios que reconhece o grafite como arte urbana em Araxá. O objetivo do projeto é valorizar o trabalho artístico, proporcionar áreas para intervenção e revitalizar espaços sem a necessidade de dinheiro público. A proposta foi aprovada por unanimidade e segue para sanção do prefeito Aracely de Paula.

O grafite vem ganhando força nos últimos anos com manifestações de arte registradas em instituições de ensino, empreendimentos comerciais e até com um painel especial no Parque do Cristo.

“Mediante liberação da Prefeitura, os artistas poderão ter suas manifestações artísticas em espaços públicos. Isso trará mais cores e levará essa cultura para diversos pontos do município”, destaca o vereador Raphael Rios.

Antes de protocolar o projeto para tramitação, o vereador Raphael Rios se reuniu com o artista Ton Lima, principal referência do grafite na cidade, com a produtora artística Lígia Lakal e com o chefe de divisão de Meio Ambiente do IPDSA, Givavo Leite, para traçar as diretrizes da matéria, que também teve o apoio da vereadora Fernanda Castelha.

Se sancionada pelo prefeito, a primeira intervenção artística está prevista para o túnel da rua Pepururé, que divide os bairros Vila Rica e Vila Guimarães.

“Estamos otimistas quanto à sanção do prefeito Aracely, para que tão logo possamos ver diversos pontos públicos revitalizados com o grafite, envolvendo estudantes, artistas e a comunidade de um modo geral”, destaca Raphael.