Câmara assina ordens de serviço para obras no prédio do Legislativo de Araxá

Em reunião realizada nesta semana, na sala da presidência da Câmara Municipal de Araxá, foram assinadas as ordens de serviço para revitalização das instalações do Legislativo. Ao todo, quatro termos foram firmados. Além dos prestadores de serviço contratados, servidores, vereadores e imprensa participaram da reunião.

A empresa AC Comércio e Serviços será responsável pela pintura geral do prédio, e o Engenheiro Civil Vitor Eustáquio Andrade Silva responderá pela fiscalização da obra e elaboração de projetos básicos. A confecção e instalação da nova identidade visual do prédio será produzida pela empresa Papel e Placa. A sinalização vai facilitar a identificação das dependências e o acesso aos setores administrativos e gabinetes, trazendo mais comodidade aos visitantes e ao público em geral.

Já a reforma do Plenário ficou a cargo da Construtora Rocha Melo. O Plenário precisa passar por adequações para receber as modernizações como: a instalação de um painel eletrônico de votação e melhorias nas transmissões ao vivo das reuniões e eventos.

As novidades irão aperfeiçoar a qualidade das imagens e do áudio das reuniões transmitidas por meio do site da Câmara, trazendo mais transparência às ações e incentivando a população a acompanhar de perto os trabalhos da Casa de Leis. Já a instalação do painel eletrônico de votação vai facilitar o trabalho do Legislativo e dar clareza ao voto de cada parlamentar. Após as adequações será instalado piso vinílico, que facilita a manutenção e visa gerar economia.

Todos os fornecedores citados foram contratados através de processo licitatório, conforme determina a Legislação. O valor somado das ordens de serviço é de R$ 198.433,84. O cronograma da obra e o detalhamento dos valores investidos estarão disponíveis no site da Câmara Municipal.

O presidente Fabiano Santos Cunha (PRB) deu detalhes de como vai funcionar a revitalização. “Foi nomeada uma comissão de servidores que, juntamente com o Engenheiro responsável, vai acompanhar o trabalho dos prestadores de serviço e elaborar um cronograma para que a reforma cause o mínimo de transtorno possível ao trabalho do Legislativo. Primamos pela transparência total das ações que estão sendo autorizadas hoje. Esses investimentos trarão mais conforto aos servidores e cidadãos que passam diariamente pela Câmara Municipal”.

Fabiano ainda anunciou que, a partir do dia 24 de julho (terça-feira), o Plenário estará fechado para reforma e as Reuniões Ordinárias ocorrerão, provisoriamente, no Teatro Municipal de Araxá. O dia e horário continuarão os mesmos: todas às terças-feiras, às 14 horas.