Câmara economiza R$ 1,3 milhão e direciona valores para a saúde de Araxá

Anúncio foi feito pelo Presidente do Legislativo, Fabiano Santos Cunha durante reunião da Câmara

Na tarde dessa terça (12), durante a última Reunião Ordinária da Câmara Municipal, o Presidente da Câmara Municipal de Araxá, Fabiano Santos Cunha (PRB), realizou uma Prestação de Contas das ações que foram realizadas pela Casa durante o ano de 2017. O balanço destacou iniciativas que foram tomadas pela Mesa Diretora que refletem no dia a dia dos servidores do Poder Legislativo e da comunidade em geral.

O ponto alto da tarde foi o anúncio da economia e devolução de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais, que a Câmara vai fazer ao Poder Executivo ao final do Exercício 2017. O valor, segundo Fabiano, já tem destinação: será aplicado em melhorias na saúde pública municipal. São duas UTI-Móvel de última geração para atender a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras duas ambulâncias, também de última geração, para remoção de pacientes, sendo uma para Santa Casa de Misericórdia e outra para o Hospital Casa do Caminho.

Ainda, com esse valor economizado na Câmara Municipal, será feita a aquisição de uma Picape adaptada com estrutura para transporte de animais, destinada ao Canil Municipal, que será inaugurado nessa quarta-feira, 13 de dezembro. “Nós conversamos com o Prefeito Aracely de Paula e sugerimos a aquisição desses veículos. Nós acreditamos que esses novos automóveis serão extremamente úteis para o dia a dia de trabalho dos nossos hospitais públicos, do Pronto Atendimento e do Canil.”, explicou. O Executivo deu total aval a sugestão do Presidente.

Esse valor que será devolvido e investido na saúde trata-se de parte dos recursos que são repassados ao Poder Legislativo para as despesas. Com a economia promovida pela atual Gestão, os quase R$ 1,3 milhão que sobram são retornados aos cofres do Poder Executivo, mas com um entendimento entre Prefeitura e Câmara, de aplicá-los na saúde pública. “É uma ação de proposição inédita em Araxá e que nós temos a satisfação de anunciar em nome do Poder Legislativo, contribuindo diretamente com a saúde da população”, aponta Fabiano.

Balanço

Dentre os destaques de 2017, Fabiano apontou a remodelação visual da Câmara, com a assinatura “Legislando com Seriedade” e a identificação de todos os servidores com crachás. Ressaltou ainda o início das atividades da Escola do Legislativo Eliana D’Arc da Silva, que propiciou também a realização de cursos de capacitação a todos os funcionários da Casa, efetivos e comissionados, promovendo a profissionalização do sistema administrativo, a realização de eventos, as palestras com o empresário Ricardo Zema sobre empreendedorismo e com Alexandre Atheniense sobre Direito Digital e a educação política de cerca de 300 estudantes da Rede Estadual de Araxá, que visitaram a Câmara através do Projeto Líderes do Futuro – Uma juventude mais cidadã.

A inauguração do Arquivo Legislativo Kátia Regina Dias, obra iniciada no mandato passado, também foi destacada na prestação de contas, como também, a manutenção das dependências do Prédio da Casa Legislativa. Em sua explanação, Fabiano dividiu com os colegas vereadores as realizações e falou da importância do apoio de cada parlamentar.

Dentre os eventos realizados em 2017, o Presidente falou da outorga da Medalha Leonilda Montandon, realizada, num novo conceito e a custo baixo. A Semana do Meio Ambiente também foi lembrada no legislativo, com o plantio de árvores, distribuição de squeezes para diminuir uso de copos descartáveis e ações educativas visando economia de papel e energia.

Outro importante momento foi o 1º Seminário de Câmara Municipais do Triângulo e Alto Paranaíba, realizado em setembro de 2017. O evento reuniu lideranças políticas nacionais, estaduais e regionais, de cerca de 300 municípios da macrorregião, debatendo prioridades e demandas para atender aos quase três milhões de habitantes do Triângulo e Alto Paranaíba. O evento, segundo Fabiano, foi um marco para a cidade, valorizando Araxá e aquecendo a economia.

A Reunião Especial em Homenagem ao Serviço de Obras Sociais (SOS) de Araxá, com o lançamento da Campanha Carrinho da Solidariedade, em parceria com a Fundação Acia, através do FestNatal 2017 e das Redes de Supermercado também foi lembrada na prestação de contas. A campanha encontra-se à todo vapor e já é um grande sucesso.

Ações em andamento

O trabalho continua e outros projetos seguem na Casa, como a aquisição de uniformes, a colocação de novo piso em todo complexo da Câmara, adequação do Plenário Guilherme Gotelip Neto e pintura geral do prédio. Para 2018, um novo sistema de transmissão na internet das Reuniões e Fóruns da Câmara vai estar em funcionamento.

As novas câmeras e equipamentos já foram licitados, comprados e entregues. Uma moderna sinalização visual da Casa também será feita em 2018 e o Plenário da Casa deverá receber um painel eletrônico de votação, profissionalizando os trabalhos.

“Realizamos um trabalho intenso dentro daquilo que é obrigação do Presidente da Câmara, cuidando do patrimônio do legislativo e gerindo com responsabilidade o recurso público, que não é nosso, é do povo e tem que ser aplicado da forma correta e com eficácia. A gestão diariamente responsável feita na Câmara Municipal propiciou bons resultados ao longo desse ano. Agradeço aos meus pares pelo apoio e confiança e temos a certeza, que 2018 será ainda melhor”, finaliza o Presidente Fabiano.