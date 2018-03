Câmara Municipal cobra informações sobre o desmembramento da Codemig

Confira o que foi debatido na reunião desta terça (13).

No início da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, nessa terça-feira (13), os Vereadores assinaram ofício que será enviado ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), Marco Antônio Castelo Branco, solicitando informações a respeito do Projeto que visa o desmembramento da empresa e como isso influencia no município de Araxá.

Os espaços públicos pertencentes à Codemig, como o Grande Hotel e todo o Complexo do Barreiro, seriam afetados com a proposta do Governo do Estado. A Câmara pediu que a Estatal explicasse sob a responsabilidade de quem esses bens públicos seriam colocados.

Antes de iniciar o Grande Expediente, o Presidente do Legislativo, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), parabenizou todas as homenageadas que receberam a Medalha Leonilda Montandon, na última quinta- feira (08/03), no Teatro Municipal de Araxá. A Reunião Solene de Outorga da Medalha é concedida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e homenageia as mulheres que se destacaram por sua atividade profissional, por seu desempenho social e filantrópico e pelos relevantes serviços prestados a comunidade. Fabiano aproveitou para agradecer aos servidores da Câmara que colaboraram para o sucesso do evento.

Na Reunião dessa terça, usaram a tribuna os vereadores: Fernanda Castelha (PSL), Hudson Fiuza (PSL), César Romero da Silva (Garrado- PR), Edinho Souza (PTB), Fárley Pereira de Aquino (DEM) e Emílio de Paula Castilho (PR).

Fernanda Castelha

A Vereadora Fernanda foi a primeira a usar a tribuna. Ela apresentou as seguintes indicações:

Indicação – À Codemig, que seja feita limpeza e capina onde está o Liceu de Artes e Ofícios, no Complexo do Barreiro.

Indicação – Revitalização da Praça de Esportes localizada na Rua da Banheira, no Bairro Santa Rita.

Indicação – Revitalização e melhorias na Praça Maria Rita da Cruz, no Bairro Urciano Lemos.

Indicação – Melhorias na iluminação e reforma de alembrado e manutenção da grama sintética e da quadra de areia da Praça da Juventude, localizada no Urciano Lemos.

Indicação – Iluminação em LED em toda extensão da Rua Conego Cassiano, no Centro de Araxá

Indicação – Revitalização da Praça Benedita Felícia Borges, no Bairro Orozino Teixeira.

Indicação – Ajudar temporariamente, na aquisição de merenda para a Escola Estadual Delfim Moreira, que não está recebendo verbas para essa finalidade.

Indicação – Revestimento asfáltico em todas as ruas do Condomínio Bosque dos Ipês.

Ao final de sua participação, a parlamentar alertou sobre a situação crítica das estradas vicinais. Segundo a vereadora, os produtores estão chegando ao ponto de jogar o leite fora por não ter como escoar a produção. Muitos deles estão se unindo para contratar um trator para melhorar a situação dessas vias.

Fernanda também pediu mais atenção da Secretaria de Saúde com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vereadora recebeu diversas reclamações das consultas na Unidade. Uma Senhora de 80 anos, por exemplo, relatou ter ficado mais de 3 horas aguardando o serviço e, quando finalmente foi atendida, não recebeu a devida atenção da equipe.

Hudson Fiuza

O Vereador Hudson iniciou sua participação parabenizando o Delegado Renato Alcino pela apresentação da prestação de contas do trabalho da Delegacia de Trânsito, setor de habilitação e de identificação.

Tentando chegar a uma conclusão com relação ao Polêmico Feriado do dia 19 de Dezembro, aniversário de Araxá. Hudson propôs a realização de uma consulta popular para saber se a comunidade gostaria de manter o feriado ou não.

O Parlamentar também comentou sobre a situação da Educação Estadual, pois o quadro de professores ainda não foi fechado e o tempo integral não está funcionando como deveria. A contratação dos professores está prevista para o início de abril, mas, enquanto isso, os alunos estão ociosos e fora da escola.

Indicação – Limpeza da Rotatória na Av. Wellington Lemos, no Bairro Pedra Azul e Limpeza na Rotatória na Av. Tomás de Lima, no Bairro Novo Horizonte.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de substituição das lâmpadas convencionais de iluminação pública por lâmpadas de LED na Av. Maria de Lourdes Moreira, no Bairro Domingos Zema.

Indicação – Possibilidade de limpeza de uma área institucional, localizada na Rua Capitão Jaime Gotelip, onde encontram-se as torres da Cemig no Bairro Serra Morena.

Indicação – Execução de recapeamento asfáltico na Rua Osvaldo Álvaro Silva do Bairro Vila Estância.

Indicação – Que seja feita a execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas seguintes ruas do Bairro Domingos Zema: Antonio Firmino Borges e José Eustáquio Cardoso

Indicação – Limpeza dos bueiros da Avenida Maria de Lourdes Moreira, no Bairro Domingos Zema.

Indicação – Que seja feita a execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em todas as ruas do Bairro Serra Morena.

César Romero da Silva

O Vereador Garrado, que sempre comenta a situação do desemprego em Araxá, lamentou que mais de 40 pessoas tenham sido dispensadas da empresa Mosaic na última semana. Ele lamentou existirem indícios de que vão ocorrer mais demissões nos próximos meses.

O Parlamentar lembrou que está sendo licitado um sinal de trânsito que será instalado na Avenida Terêncio Pereira. Será o primeiro a ser colocado em um Bairro da cidade, pois no local não é possível construir uma rotatória.

As estradas vicinais também foram tema da fala do vereador. Ele noticiou que foi contratada uma empresa para realizar a recuperação da estrada da Avon.

O Vereador declarou ser contra a reforma ou escoramento da Pensão Tormin, na opinião dele, qualquer obra no local pode colocar em risco os trabalhadores.

Garrado comentou a possibilidade de venda da Codemig, mostrando seu repúdio à ideia. Ele lamentou que o Estado não esteja conseguindo arcar nem ao menos com os serviços básicos, como por exemplo, a educação. Para Garrado, a venda da companhia pode piorar essa situação.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de instalar banheiros públicos próximo a banca examinadora da Carteira Nacional de Habilitação, na Vila Silvéria.

Edinho Souza

O Vereador Edinho noticiou que sua solicitação de recapeamento e limpeza no Bairro Parque das Flores está sendo atendida. Ele também agradeceu ao Secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre de Paula, por ter realizado a reforma da Ponte no Recanto das Aves.

Edinho apresentou as seguintes indicações e moções:

Indicação – Reforçar o transporte coletivo para alunos do Bairro Pão de Açúcar III e adjacências.

Moção de Congratulações – Ao Doutor Alonso Garcia, ex-secretário de saúde, pelos serviços prestados à frente da pasta.

Moção de Congratulações – A Revista Identidade, em reconhecimento pelo evento Identidades do Ano e Concurso Garota Identidade dos melhores de 2017, realizado em março de 2018.

Moção de Congratulações – A vencedora do Concurso Garota Identidade, Larrisa Borges

Moção de Congratulações – À Gabriela Santos, 2ª colocada no Concurso Garota Identidade 2017.

Moção de Congratulações – À Kéthely Sthefany, 3ª colocada no Concurso Garota Identidade 2017.

Fárley Pereira de Aquino

O Vereador Fárley voltou a comentar a cobrança indevida da taxa de esgoto por parte da Copasa. Ele citou os exemplos das cidades de Patos de Minas, em que a justiça proibiu a companhia de realizar a cobrança, e de Belo Horizonte, em que a estatal terá que ressarcir a quantia paga pelo o serviço que não foi prestado.

Ele lembrou que, em Araxá, a taxa de esgoto também era cobrada antecipadamente. Havia sido acordado que a Estação de Tratamento de Esgoto seria inaugurada em 2008, porém, ela iniciou seus trabalhos somente em 2012 e, apesar do atraso, a taxa continuou a ser cobrada. O Vereador também lamentou a existência de pontos com esgoto a céu aberto e poluição de nascentes. Fárley lembrou que as autoridades de Araxá já tem ciência da situação e em breve devem tomar providências em relação a essas ilegalidades e suspender a cobrança indevida.

Indicação – Incluir a Rua 13, da Vila Caititu, na área de zona comercial, com base na Lei de Uso e Ocupação de Solo do Município.

Indicação – Limpeza no cruzamento da Avenida Hitalo Ross com Honório de Paiva Abreu, no Bairro Bela Vista.

Indicação – Serviços de calçamento, limpeza e capina na Avenida Gaudêncio Inácio de Almeida, via de acesso do Aeroporto Romeu Zema até a BR-262, passando pelo Girassol Clube de Campo.

Moção de Congratulações – Pelo aniversário de 14 anos da Igreja Batista do Avivamento, representada na cidade pelos Pastores José Gino e Zilda Borges.

Emílio de Paula Castilho

Finalizando a Reunião, O Vereador Emílio fez sua participação relatando visita do Prefeito Aracely de Paula ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), para falar sobre a canalização do Córrego Grande.

O Parlamentar também comentou reunião realizada com a Promotora de Justiça e Curadora da Infância e Juventude, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado. Na oportunidade foram estudadas ações para a Semana Municipal de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, que vai ocorrer entre os dias 7 a 11 de maio.

Para facilitar o acesso da população no dia das eleições, o Parlamentar anunciou que novas sessões serão abertas nos Bairros: Pão de Açúcar, Max Neumman e Área 2.

Atendendo pedido, o Vereador visitou a Escola Estadual Eduardo Montandon para verificar a dificuldade das crianças trafegarem nas proximidades do local. A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania vai estudar uma forma de realizar melhorias.

Finalizando sua participação Emílio também mostrou sua preocupação com relação à venda das ações da Codemig e de como isso pode impactar na cidade. Ele levantou diversos questionamentos demonstrando sua posição contrária à proposta, uma vez que a riqueza da empresa é extraída do subsolo de Araxá.

Moção de Congratulações – Aos integrantes da Foco Radical Runners, pelo trabalho realizado na cidade, com a prática de esportes, incentivo a saúde através dos exercícios físicos e campanhas sociais para famílias carentes da cidade.